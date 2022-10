Disney+: come vedere Boris 4 dall'estero

Su Disney+, domani 26 ottobre 2022, farà il suo debutto la nuova stagione di Boris 4. Si tratta di una serie TV molto apprezzata dagli utenti che unisce ironia e stile di recitazione non solo divertenti, ma anche innovativi. Ecco perché non puoi perderti i nuovi episodi.

Tutto bene se ti trovi in Italia, ma diverso è, invece, se stai all’estero. In quest’ultimo caso avrai sicuramente problemi di connessione con la tua piattaforma di streaming. Infatti, Disney+, come tante altre sue competitor, impone delle limitazioni geografiche ai suoi contenuti.

Trovandoti fuori dall’Italia e cercando di accedere a Disney+ per vedere Boris 4 ti comparirà a schermo questo messaggio: “Scusa. Questo contenuto non è disponibile nella tua nazione“. Vuol dire quindi che, finché non ritornerai in “patria”, non potrai goderti i nuovi episodi di questa serie TV?

Niente affatto, grazie a una pratica VPN sarai in grado di aggirare questa censura e così goderti i tuoi contenuti in streaming preferiti da qualsiasi parte del mondo fuori dall’Italia. Per prima cosa devi acquistare NordVPN. Grazie a questo provider avrai internet illimitato e una connessione stabile e veloce in qualsiasi condizione. Ora ti servono solo tutte le istruzioni pratiche per impostare questa VPN.

Boris 4: come impostare una VPN per vederlo dall’estero

Ora ti diremo come impostare correttamente la VPN per poter vedere la quarta stagione di Boris su Disney+ anche dall’estero. Per prima cosa, una volta installata NordVPN sul dispositivo dal quale vuoi accedere alla piattaforma di streaming, devi aprire la sua applicazione.

Dopodiché accedi con il tuo account, creato durante la fase di acquisto, per attivare l’abbonamento. Tutte le VPN sono pressoché simili. Per cui una volta entrato nell’app vai nella sezione server e seleziona all’interno dell’app un Server Italiano attivandolo.

Così facendo ti sei garantito l’accesso a Disney+ che, dal quel momento in poi, crederà tu ti stia connettendo dall’Italia. Sappi che grazie a NordVPN potrai anche connetterti alle reti WiFi pubbliche senza alcun rischio e avrai una connessione di rete non solo sicura, ma anche stabile e nettamente più veloce per vedere Boris 4 senza interruzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.