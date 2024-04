Disney+: aprile è un mese ricco di novità, cosa c'è di nuovo sulla piattaforma

Il mese di aprile è iniziato da circa una settimana e per Disney+ porta con sé diverse novità, alcune già disponibili, come l’attesissimo film animato Wish, uno dei progetti più interessanti tra le recenti produzioni della piattaforma di streaming. Per accedere a Disney+, ricordiamo, basta attivare un abbonamento non vincolante con possibilità di scegliere tra 3 diversi piani, a partire da 5,99 euro al mese. In alternativa, c’è anche la possibilità di puntare sul piano annuale che ha un costo equivalente a 10 canoni di abbonamento mensile. Per attivare subito un abbonamento basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito di Disney+.

Le novità di aprile 2024 di Disney+

Il mese di aprile è iniziato con l’arrivo di Wish, film d’animazione e produzione originale Disney+ che fa parte del catalogo dallo scorso 3 aprile. In aggiunta saranno a breve disponibili anche:

Iwájú – City of Tomorrow (serie animata) – a partire dal 10 aprile

(serie animata) – a partire dal 10 aprile The Greatest Hits (film) – 12 aprile

(film) – 12 aprile Ci vediamo in un’altra vita (serie TV) – dal 17 aprile

(serie TV) – dal 17 aprile I segreti del polpo (docuserie) – 22 aprile

(docuserie) – 22 aprile Tracker (serie TV) – a partire dal 24 aprile

(serie TV) – a partire dal 24 aprile Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story (docuserie) – 26 aprile

Tutti questi contenuti andranno a sommarsi al catalogo già disponibili sulla piattaforma.

Quanto costa Disney+ ad aprile 2024?

Per accedere a Disney+ è possibile scegliere tra tre diversi abbonamenti. C’è il piano Standard con pubblicità, il più economico, che costa 5,99 euro al mese. In aggiunta, è possibile puntare su Standard (senza pubblicità) che costa 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno. Entrambi i piani includono i contenuti in Full HD e 2 streaming simultanei. Da notare anche il piano Premium che comporta un costo di 11,99 euro al mese oppure di 119,99 euro all’anno. In questo caso, è possibile accedere ai contenuti in 4K oltre che sfruttare quattro streaming simultanei.