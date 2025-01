Disney+: i 10 titoli più visti in questi giorni in Italia

Con Disney+ non c’è mai da annoiarsi. Se in questi primi giorni dell’anno non sai cosa fare, puoi sempre dedicarti a vedere i 10 titoli più visti sulla piattaforma in questi giorni. Si tratta di film e serie TV veramente avvincenti. Hai solo l’imbarazzo della scelta. E se ancora non sei abbonato, accedi al ricco catalogo a partire da soli 5,99€ al mese.

Si tratta della selezione ufficiale che Disney+ ha fatto in base alle scelte dei suoi utenti. Potrai divertirti da solo o con tutta la famiglia. In questa classifica dei top 10 trovi non solo grandi novità e anteprime assolute, ma anche classici intramontabili e titoli senza tempo. Insomma, una vera e propria scorpacciata di divertimento ed emozioni.

I titoli top 10 in Italia su Disney+

Ecco la classifica dei titoli top 10 più visti in Italia su Disney+.

Mamma ho perso l’aereo

Genere: Commedia, Film

Un bambino di otto anni di nome Kevin viene accidentalmente lasciato a casa durante le vacanze di Natale. Mentre i genitori cercano disperatamente di tornare, il piccolo Kevin deve difendere la casa da due ladri maldestri, usando ingegno e trappole esilaranti. Mamma ho riperso l’aereo

Genere: Commedia, Film

Kevin si perde di nuovo, questa volta a New York. Mentre la famiglia vola a Miami, lui si gode la Grande Mela, alloggiando in un hotel di lusso. Ma i vecchi nemici sono in agguato, pronti a vendicarsi. Dream Productions

Genere: Animazione, Serie TV

Una serie disponibile su Disney+ che esplora il mondo della produzione di sogni. Seguiamo un team creativo di creature oniriche che lavorano instancabilmente per creare sogni unici e memorabili per gli umani ogni notte. Il Re Leone

Genere: Animazione, Film

Un giovane leone principe fugge dal suo regno dopo la morte del padre, causata dal malvagio zio. Cresciuto da due improbabili amici, dovrà affrontare il passato e reclamare il suo posto come legittimo re. Deadpool & Wolverine

Genere: Azione/Commedia, Film

L’irriverente Deadpool si unisce al burbero Wolverine in un’avventura folle e sanguinosa. Tra battute sagaci e azione frenetica, i due antieroi dovranno salvare il multiverso da una minaccia inaspettata. Il Re Leone II

Genere: Animazione, Film

La figlia di Simba, Kiara, si innamora di Kovu, un leone appartenente al branco esiliato di Scar. La loro relazione minaccia di riaprire vecchie ferite, ma potrebbe anche essere la chiave per unire i due branchi rivali. Oceania 2

Genere: Animazione, Film

Vaiana torna in una nuova avventura oceanica su Disney+. Questa volta, dovrà affrontare una minaccia che mette in pericolo non solo la sua isola, ma l’intero Pacifico. Con l’aiuto di nuovi e vecchi amici, scoprirà segreti ancestrali. Star Wars: Skeleton Crew

Genere: Fantascienza, Serie TV

Un gruppo di giovani si perde nella galassia di Star Wars. Mentre cercano di tornare a casa, vivono avventure emozionanti, incontrano personaggi iconici e scoprono i segreti di un universo in continua espansione. Gli Aristogatti

Genere: Animazione, Film

Una famiglia di gatti aristocratici parigini viene rapita dal maggiordomo che vuole rubare la loro eredità. Con l’aiuto di un gatto di strada e altri animali, dovranno tornare a casa e reclamare ciò che è loro. A Christmas Carol

Genere: Drammatico/Fantasy, Film

L’avaro Ebenezer Scrooge riceve la visita di tre spiriti natalizi che lo portano in un viaggio attraverso passato, presente e futuro. Questa esperienza lo trasformerà, insegnandogli il vero significato del Natale e della generosità.