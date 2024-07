Disinfetta il climatizzatore di casa e auto con questa SCHIUMA geniale a meno di 7€

La manutenzione del climatizzatore, che si tratti dello split in casa o di quello presente in auto, è fondamentale per garantire un corretto funzionamento che sia soprattutto salubre per te e le persone che vivono in casa.

Con questa schiuma disinfettante, disponibile su Amazon a soli 6,90 euro, risolvi facilmente e puoi pulire il tuo climatizzatore da qualsiasi agente contaminante con un solo semplice gesto.

Schiuma disinfettante per climatizzatore: come funziona e perché usarla

Questa schiuma ti permette di liberarti dei cattivi odori e di migliorare la qualità dell’aria che respiri in pochi minuti. La sua speciale formula aderisce perfettamente alle superfici dei condotti di aerazione, garantendo una pulizia profonda e duratura.

Il disinfettante viene fornito con una lunga cannula, che ti permette di raggiungere anche le parti più nascoste: utilizzarlo è semplicissimo. Ti basta agitare bene la bomboletta prima dell’uso, inserire la cannula nei condotti di aerazione dell’impianto, spruzzare la schiuma e lasciare agire per qualche minuto senza bisogno di risciacqui.

Puoi utilizzarla sia in casa che in auto, così da assicurarti che l’aria che respiri dal climatizzatore sia sempre della miglior qualità possibile. Perfetto da utilizzare magari dopo aver pulito i filtri, puoi acquistarlo a soli 6,90 euro su Amazon.