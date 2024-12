Digitale Terrestre: presto potrebbe arrivare un canale di sole canzoni napoletane

La piattaforma digitale terrestre in futuro, nemmeno troppo lontano, potrebbe arricchirsi di un nuovo canale di sole canzoni napoletane. Infatti, proprio l’emittente radio Canzoni Napoletane dopo il suo debutto su Tivùsat al canale 646, ora è disponibile anche su Sky al canale 827.

Questa emittente sta ampliando la sua presenza sulle piattaforme televisive italiane. Perciò non si esclude che, riscontrando successo in televisione, possa decidere di ampliare ulteriormente il suo bacino di utenti televisivi approdando sul digitale terrestre, ormai protagonista di tante novità.

Canzoni Napoletane è un canale che attualmente trasmette solo audio, con uno schermo e il logo dell’emittente. Lo si trova nella sezione “Altri Canali” di Sky tra le numerazioni che vanno da 800 a 900. Infine, è anche presente e selezionabile nella lista delle emittenti radiofoniche di Sky.

Canzoni Napoletane: successo inaspettato che potrebbe portarla sul Digitale Terrestre

Canzoni Napoletane è stata protagonista di un successo inaspettato. Infatti, nonostante sia una new entry, ha ottenuto risultati sorprendenti che fanno pensare che presto potrebbe approdare anche sulla piattaforma digitale terrestre. Infatti, sono stati registrati 75 mila ascoltatori nel Giorno Medio nel 1° settembre 2024, secondo la rilevazione TER.

Inoltre, gli ascolti di questa emittente sono divisi equamente tra due regioni italiane: Sicilia e Campania. Infine, è riuscita a posizionarsi tra le prime emittenti in Sicilia. Il Gruppo Orbetello, che gestisce anche questa emittente, è noto per dominare il panorama radiofonico in Sicilia e gestire Radio Margherita, emittente di punta dedicata alla musica italiana.

Il suo successo iniziale potrebbe portare il Gruppo Orbetello a scegliere di potenziare l’espansione televisiva, seguendo l’esempio di Radio Margherita sul Digitale Terrestre. Il possibile approdo di Canzoni Napoletane sulla piattaforma DTT è confermato da diversi motivi:

successo iniziale : gli ottimi risultati ottenuti su Tivùsat e ora su Sky potrebbero spingere l’emittente a cercare una diffusione più capillare;

: gli ottimi risultati ottenuti su Tivùsat e ora su Sky potrebbero spingere l’emittente a cercare una diffusione più capillare; pubblico di nicchia : il focus sulla musica napoletana attrae un pubblico specifico che potrebbe essere meglio servito attraverso il digitale terrestre che è accessibile a tutti;

: il focus sulla musica napoletana attrae un pubblico specifico che potrebbe essere meglio servito attraverso il digitale terrestre che è accessibile a tutti; costi di trasmissione : la piattaforma DTT offre costi di trasmissione inferiori rispetto ad altre piattaforme satellitari, rendendo l’espansione più sostenibile o non risultando così onerosa;

: la piattaforma DTT offre costi di trasmissione inferiori rispetto ad altre piattaforme satellitari, rendendo l’espansione più sostenibile o non risultando così onerosa; strategia di crescita : l’arrivo sul digitale terrestre sarebbe un passo avanti naturale nella strategia espansionistica del canale;

: l’arrivo sul digitale terrestre sarebbe un passo avanti naturale nella strategia espansionistica del canale; preservazione culturale: la diffusione della musica napoletana potrebbe essere vista come un’iniziativa di preservazione, conservazione e promozione culturale importante.

In conclusione, per Canzoni Napoletane il passaggio al digitale terrestre potrebbe rappresentare un’ulteriore conferma del suo successo e della sua capacità di attrarre un pubblico sempre più ampio.