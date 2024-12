Ancora tante, troppe novità sul digitale terrestre

L’offerta di intrattenimento disponibile, Canone Rai a parte, gratuitamente sul digitale terrestre continua ad arricchirsi regalando ulteriori opportunità. Infatti, proprio in questi giorni ulteriori aggiornamenti hanno fatto capolino sulla piattaforma DTT per quasi tutti i cittadini.

Quasi tutti perché molti ancora oggi non hanno un apparecchio compatibile con i nuovi standard trasmissivi. Inoltre, alcune delle novità non sono a livello nazionale, ma locale. È proprio questo il caso di quelle che vedremo insieme in questo articolo. Prima di addentrarci nelle novità alcuni consigli possono essere utili.

Assicurati che il tuo televisore o decoder sia compatibile con le ultime tecnologie: DVB-T2, per la trasmissione dei canali; HbbTV, per accedere ai contenuti ibridi con connessione internet e codifica Mpeg-4, per assicurarti una visione di qualità. Verifica che il tuo televisore o decoder sia compatibile con la risintonizzazione automatica e, in caso affermativo, attivala. In questo modo avrai una lista canali del digitale terrestre aggiornata alle ultime frequenze e novità. Avvia la ricerca automatica dei canali almeno una volta al mese per avere tutti i canali aggiornati alle ultime novità.

Digitale Terrestre: le novità a livello locale

Per gli appassionati di zapping e tecnofili ci sono diverse novità a livello locale per il digitale terrestre. Il Mux Locale 1 dell’Umbria ha vissuto una vera e propria rivoluzione che si riflette ora nel salotto di casa per tutti coloro che hanno accesso a questo Mux. Ecco cosa bolle in pentola.