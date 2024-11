Una radio palermitana diventa nazionale sul Digitale Terrestre

Continuano gli aggiornamenti della piattaforma DTT in Italia. Infatti, nelle ultime ore una famosa radio palermitana è sbarcata ufficialmente su scala nazionale nel Mux DFREE del digitale terrestre. Una notizia importantissima che dimostra come, realtà locali, possono raggiungere obiettivi importanti sfruttando la nuova tecnologia di trasmissione.

Stiamo parlando di Radio Margherita, ora disponibile nel Mux DFREE per tutti gli utenti italiani. Potrai sintonizzarla fin da subito alla numerazione automatica LCN 825. Questo “nuovo” canale è identificato come Radio Margherita Più. Ma le novità non sono finite qui.

Infatti, per tutti coloro che hanno un televisore o decoder connesso alla rete, tramite il sistema HbbTV, è possibile visualizzare la versione televisiva dell’emittente sul digitale terrestre. A schermo viene visualizzato il logo che si alterna alla scritta “CANALE 825”. Si tratta di un’opzione comoda perché vengono anche mostrate notizie e informazioni dei brani trasmessi.

Come sintonizzare Radio Margherita Più sul digitale terrestre

Per sintonizzare Radio Margherita Più del digitale terrestre sul tuo televisore è necessario essere dotati di un apparecchio compatibile con le nuove tecnologie trasmissive. Inoltre, per poter accedere alla versione televisiva della radio, è necessario avere un televisore o decoder connesso a internet e compatibile con il sistema HbbTV. Se ancora non lo trovi nella lista canali ecco cosa devi fare:

avvia la ricerca automatica dei canali dalle impostazioni del menù del telecomando seguendo tutte le indicazioni a schermo; attiva la risintonizzazione automatica dei canali per ottenere gli ultimi aggiornamenti sulle frequenze di trasmissione delle emittenti; effettua una ricerca manuale con i Mux Nazionali del digitale terrestre e ricerca automatica e/o risintonizzazione automatica non trovano il canale che cerchi.

Ricordati sempre di ordinare la lista canali secondo la numerazione LCN nazionale del digitale terrestre. Questo ti permette di trovare più facilmente qualsiasi canale tramite il tuo telecomando. Segui tutti questi passaggi e potrai ascoltare Radio Margherita Più direttamente dal tuo televisore.