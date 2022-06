Digitale terrestre: prepariamoci al 1 luglio 2022

In questi giorni non si fa altro che parlare del nuovo digitale terrestre. Presto, infatti, cambierà il nostro modo di vedere la televisione. Con l’arrivo della tecnologia DVB-T2 -HEVC Main 10 la qualità sia delle immagini che dei suoni, secondo quanto promesso, migliorerà notevolmente.

Il processo di refarming del digitale terrestre è l’ultima tappa di questo fitto programma iniziato a novembre 2021 e che ci sta avvicinando sempre di più allo switch off definitivo. Perciò è necessario prepararsi in tutti i sensi a questo evento nazionale davvero importante.

Secondo quanto comunicato in una nota ufficiale dal Ministero dello Sviluppo Economico sul sito Nuova TV Digitale, il processo di refarming del digitale terrestre terminerà il 28 giugno 2022 quando anche l’ultima Regione d’Italia avrà concluso la riorganizzazione delle frequenze:

Iniziato nel Lazio il 9 giugno e in corso fino al 21, parte oggi il processo di refarming in tutta la Regione Campania che si concluderà il 28 giugno p.v..

Con la Campania giunge a compimento il processo di refarming nazionale, iniziato con la Sardegna a novembre 2021 e proseguito nei successivi mesi secondo un calendario distinto per aree geografiche.

La prossima tappa del passaggio al nuovo digitale terrestre sarà ad inizio 2023, con lo switch definitivo al nuovo codec DVB-T2.

Digitale terrestre: cosa fare per il primo luglio 2022

Quindi, se il 28 giugno 2022 termineranno le operazioni del refarming del digitale terrestre, dal primo luglio 2022 entreremo in una sorta di pausa che durerà sei mesi. Infatti, lo switch off definitivo è previsto per gennaio 2023, salvo imprevisti.

Ma cosa dobbiamo fare per prepararci al primo luglio 2022? Fondamentalmente se già abbiamo un televisore o un decoder compatibili alla nuova tecnologia in arrivo con l’anno nuovo dovremo solo attendere. Comunque, vi consigliamo di effettuare di tanto in tanto la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre, nel frattempo si conclude il rilascio della frequenza 700MHz.

Qualora dovessi notare che il segnale in arrivo è debole c’è una soluzione. Su Amazon trovi l’Amplificatore AMP20 Meliconi a soli 20,99 euro, invece di 21,90 euro. Questo dispositivo da interno una volta collegato alla corrente farà da tramite tra l’antenna e il televisore o decoder aumentando il segnale e schermandolo dalle interferenze LTE.

Se invece non sei ancora dotato di un apparecchio atto alla ricezione delle trasmissioni nazionali e regionali con la nuova tecnologia dovrai adeguarti velocemente. In altre parole è necessario che tu acquisti un decoder o un televisore di ultima generazione.

Nel dubbio, se vuoi risparmiare e la tua TV funziona comunque bene, su Amazon trovi soluzioni molto economiche che ti risolvono il problema spendendo all’incirca una trentina di euro. Ad esempio potresti acquistare l’ottimo DCOLOR Stick Decoder DVB-T2 a soli 26,16 euro, invece di 39,98 euro, applicando il coupon del 15% visibile sulla pagina.

La particolarità di questo decoder digitale terrestre è che non occupa spazio lasciando pulite le superfici. Infatti, dovrai solo collegarlo dietro il tuo televisore grazie alle sue dimensioni ridotte. In quanto a funzionalità questo è un ottimo prodotto e il telecomando 2 in 1 universale gestirà non solo il decoder, ma anche la tua TV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.