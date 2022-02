Digitale terrestre: cosa rivela la nuova campagna pubblicitaria

Perché tutti i cittadini italiani dovrebbero vedere almeno una volta la nuova campagna di comunicazione nazionale sul sistema di codifica Mpeg-4 del nuovo digitale terrestre? La risposta a questa domanda si trova proprio all'interno del video che dura 30 secondi circa.

Le informazioni in esso rivelate sono di fondamentale importanza per tutti. Infatti, dall'8 marzo 2022 dovremo dire addio al vecchio sistema di codifica per dare il benvenuto a quello nuovo. Si tratta di una delle due tappe sostanziali legate al processo che ci porterà verso il nuovo digitale terrestre.

Da domenica 20 febbraio 2022 è On Air la nuova campagna pubblicitaria informativa che rivela alcune notizie indispensabili riguardo al nuovo DVB-T2. Questo perché proprio a partire dall'8 marzo 2022, con il passaggio alla nuova codifica Mpeg-4, cambieranno molte cose nella trasmissione dei canali. Scopriamo di cosa si tratta.

Digitale terrestre: cosa cambierà dall'8 marzo 2022

Quindi, cambieranno un po' di cose a far data 8 marzo 2022. Da quel giorno per poter vedere i canali con la nuova codifica sarà necessario attuare alcune modifiche al proprio sistema di ricezione del digitale terrestre, apparecchi inclusi. In concreto, ecco cosa dovrete verificare:

Qual è l'obiettivo di questa campagna

Una campagna informativa ha sempre un obiettivo. Infatti, anche questa volta, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso in un comunicato ufficiale qual è il messaggio importante che vuole trasmettere la nuova campagna pubblicitaria informativa da poco realizzata e messa in onda dalle principali emittenti televisive italiane: