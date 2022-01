Digitale terrestre: chi dovrà cambiare televisore entro marzo 2022

Segnatevi questa data: 8 marzo 2022. Da questo giorno in poi in tutta Italia sarà attivo il nuovo digitale terrestre. In sostanza, tutti gli apparecchi non compatibili con la codifica MPEG-4 non riceveranno più nessun canale eccezion fatta per i TG Regionali della Rai. Una situazione che sta gettando nel panico molti utenti che ancora non hanno capito come verificare la compatibilità del proprio televisore al nuovo DVB-T2. Scopriamolo insieme in questo articolo.

Digitale terrestre: come capire se il televisore è compatibile alla codifica MPEG-4

Riuscire a capire se il tuo televisore è compatibile alla nuova codifica MPEG-4 in arrivo sul digitale terrestre è molto semplice e veloce. Seguendo questi pochi passaggi scoprirai se devi acquistare un decoder compatibile al nuovo DVB-T2 o una nuova televisione prima dell'8 marzo 2022.

Per prima cosa, senza dover fare ulteriori passaggi, potresti ricordarti quando hai acquistato l'attuale televisore. Questo ti risparmierebbe tutti i passaggi per la verifica. Infatti, a partire dal 22 dicembre 2018 tutti i negozianti sono obbligati a vendere televisori che supportano il nuovo standard DVB-T2 e la codifica HEVC Main 10.

Se non hai memoria di quando hai acquistato il tuo apparecchio allora dovrai verificare la compatibilità attraverso alcuni semplici passaggi. Prima di tutto accertati se riesci a vedere i canali in HD. Puoi farlo selezionando il canale 501 sul tuo telecomando per Rai 1 HD, oppure il canale 505 per Canale 5 HD e, infine, il canale 507 per La7 HD. Se riesci a vedere almeno uno di questi, allora il tuo televisore è compatibile alla codifica MPEG-4 prevista in tutta Italia dall'8 marzo 2022. Al contrario, dovrai acquistare un apparecchio compatibile per continuare a vedere l'intera programmazione televisiva.

Come verificare la compatibilità al DVB-T2 HEVC Main 10 da gennaio 2023

Purtroppo però non è finita qui. Il fatto che tu veda i canali in HD sopra menzionati non garantisce la compatibilità del tuo televisore all'attivazione del DVB-T2 con il nuovo sistema di codifica HEVC Main 10. Questo ulteriore e ultimo cambiamento è previsto a partire da gennaio 2023. Ecco come scoprire se prima di questa data dovrai cambiare apparecchio e sostituirlo con uno compatibile.

Con il telecomando seleziona i canali di test 100 e 200. Se il tuo televisore potrà ricevere il nuovo digitale terrestre allora comparirà la scritta “Test HEVC Main 10”, sia sul canale 100 se al numero 1 vedi Rai 1, sia sul canale 200 se al numero 5 vedi Canale 5.

Prima di controllare la compatibilità seguendo tutti i consigli riportati, è necessario effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. In questo modo avrai la certezza di dover cambiare il televisore se i passaggi di cui sopra avranno esito negativo.