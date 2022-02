Digitale terrestre: qual è la migliore antenna per affrontare lo switch off

Accogliere il nuovo digitale terrestre al meglio non vuol dire solo acquistare un televisore o un decoder compatibili alla tecnologia HEVC Main 10 e alla codifica Mpeg-4 per l'alta definizione. Ciò che è fondamentale, prima di un apparecchio, è l'antenna. Se il vostro apparato ha più di 15 anni, molto probabilmente sarà necessario sostituirlo con uno recente compatibile agli standard di efficienza come il DVB-T2. Il MISE, sul sito ufficiale Nuova TV Digitale, ha recentemente pubblicato alcuni consigli per scegliere la migliore antenna per affrontare senza problemi lo switch off al digitale terrestre.

Switch off al digitale terrestre: quale antenna scegliere

Come vi avevamo anticipato in un nostro precedente articolo, adeguarsi al nuovo digitale terrestre significa dotarsi di un'antenna compatibile. Questo è il primo e fondamentale passo per andare incontro allo switch off che ci porterà tutti verso il DVB-T2. Ovviamente, occorrerà farlo prima dell'8 marzo 2022 perché quasi tutti i canali, tranne quelli che trasmettono le notizie di informazione pubblica nazionale, passeranno alla codifica Mpeg-4 e quindi alla trasmissione in alta definizione (HD).

Proprio per questo il MISE, sul sito ufficiale dedicato alla Nuova TV Digitale, ha pubblicato alcune indicazioni per aiutare i cittadini italiani in questa impresa e così dotarsi di un'antenna adeguata e, soprattutto, compatibile ai nuovi standard tecnologici del digitale terrestre. Quando è necessario sostituirla con una nuova? Ecco alcuni indicatori menzionati dal Ministero dello Sviluppo Economico:

se l’ antenna estern a cui è collegato il vostro apparato ha più di 15 anni sarà probabilmente necessario cambiarla per una questione di efficienza e compatibilità con i nuovi standard (DVB-T2, HEVC, ecc.), ma anche e soprattutto di sicurezza.

a cui è collegato il vostro apparato ha sarà probabilmente necessario cambiarla per una questione di efficienza e compatibilità con i nuovi standard (DVB-T2, HEVC, ecc.), ma anche e soprattutto di sicurezza. se l’ispezione visiva dovesse rilevare corrosione , ruggine, plastiche cotte dal sole e danni al modulo di connessione, sarà meglio sostituirla subito con una di nuova generazione, di tipo 4G Ready o direttamente 5G Ready ;

, ruggine, plastiche cotte dal sole e danni al modulo di connessione, sarà meglio sostituirla subito con una di nuova generazione, di tipo o direttamente ; per quanto riguarda invece le antenne da interno, solo se fossero ancora di vecchia generazione – con stilo telescopici orientabili (baffi) e griglie metalliche – si potrebbero ottenere benefici di rilievo sostituendole con un modello di nuova generazione.

I benefici delle nuove antenne

Il MISE ha anche esposto in modo molto chiaro quali sono i benefici delle nuove antenne per esterno e per interno compatibili al nuovo digitale terrestre: