Digitale Terrestre: quali sono le novità del Bonus TV nel 2022

La data che porterà tutti i cittadini italiani al nuovo digitale terrestre ormai è vicina. Entro gennaio 2023 tutti dovranno avere un televisore o un decoder compatibili alla nuova tecnologia chiamata anche DVB-T2. Purtroppo, la recente crisi economica generata dalla pandemia da Covid-19 non ha di certo aiutato i molti che ora si trovano in difficoltà e vedono difficile affrontare questa spesa. Nessun problema, in aiuto c'è il Bonus TV. Si tratta di un provvedimento realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico che permette di ricevere uno sconto a fronte di un acquisto relativo a un apparecchio atto a ricevere il nuovo digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le novità del Bonus TV riservate per questo 2022.

Digitale terrestre: Bonus TV confermato anche per il 2022

Per prima cosa possiamo tranquillizzarvi col dire che i fondi per il Bonus TV legati all'arrivo del nuovo digitale terrestre non si esauriranno a breve. Infatti, l'attuale Governo Draghi con la Legge di Bilancio 2022 ha stanziato 68 milioni di euro che, sommati a quelli del 2021, raggiungono quota 250 milioni di euro totali:

Viene rifinanziato il c.d. bonus tv e decoder, per erogare un contributo per l'acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva al fine di continuare a favorire il rinnovo e la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 ed assicurare il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Diverse soluzioni per tutti

Un altro aspetto fondamentale è che il Bonus TV prevede diverse soluzioni per tutti. In sostanza sono 3 le iniziative attualmente attive per far si che i cittadini italiani possano vedere il nuovo digitale terrestre:

Bonus TV – Decoder; Bonus Rottamazione TV; Decoder Gratuito.

Decoder Digitale Terrestre Gratuito

Partiamo subito col chiarire il provvedimento relativo al Decoder Digitale Terrestre Gratuito. Il Governo ha deciso di destinare ad alcuni cittadini italiani un decoder completamente gratis. Ecco quali sono le condizioni compatibili con questa iniziativa:

devi avere un'età superiore a 70 anni;

devi avere un'ISEE inferiore a 20.000 euro l'anno.

Bonus TV – Decoder

Vediamo ora il Bonus TV – Decoder. Questa iniziativa sarà disponibile fino al 31 dicembre 2022 e prevede uno sconto all'acquisto di un decoder compatibile al nuovo digitale terrestre. In questo caso, il cittadino riceverà un abbuono pari a 30 euro sull'acquisto di un decoder DVB-T2. Ecco quali sono le condizioni compatibili con questa iniziativa:

devi avere un'ISEE inferiore a 20.000 euro l'anno;

l'anno; è valido per nucleo familiare e può essere cumulato con il Bonus TV per l'acquisto di un televisore di ultima generazione fino a un massimo di 130 euro totali di sconto.

Bonus Rottamazione TV

Infine, c'è il Bonus Rottamazione TV che, a differenza dei precedenti, è rivolto a tutti i cittadini che devono cambiare il proprio televisore per acquistarne uno compatibile al nuovo digitale terrestre. Questo provvedimento prevede uno sconto del 20% sul prezzo di acquisto, fino a un importo massimo di 100 euro. Ovviamente, occorre però procedere alla rottamazione del vecchio apparecchio che sarà smaltito direttamente dal rivenditore, tra quelli autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, o all'isola ecologica dietro attestato di avvenuta rottamazione.

Ecco quali sono i 3 requisiti per accedere al Bonus Rottamazione TV: