Digitale Terrestre: le frequenze cambiano ancora in questi giorni

La piattaforma del digitale terrestre è ancora stata protagonista di un nuovo aggiornamento alle frequenze. Infatti, in queste ore è ancora cambiata la composizione MUX Nazionale. Cosa devi fare sul tuo televisore o decoder?

Semplice, avviare una ricerca automatica dei canali per ottenere la lista aggiornata alle ultimissime frequenze ora disponibili. In questo modo non avrai più problemi di ricezione.

Digitale Terrestre: composizione Mux Nazionale aggiornata

In contemporanea con l’aggiornamento della lista canali del digitale terrestre, in queste ore è stata aggiornata anche la composizione Mux Nazionale.