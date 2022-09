Digitale terrestre: su eBay il decoder lo paghi ancora meno

Non ci sono dubbi sul fatto che presto il nuovo digitale terrestre sarà attivato in tutta Italia. Dal Ministero dello Sviluppo Economico come data è stato comunicato un generico gennaio 2023, ma presto avremo anche il giorno specifico dello switch off.

Ovviamente però, visto che il Bonus TV non è eterno e ora molti canali sono solo in HD, meglio adeguarsi per tempo. Anticipare il momento è un’ottima idea. Tra l’altro su eBay trovi un’offerta decisamente interessante. Acquista il Decoder Bravo DVB-T2 a soli 30,90 euro.

Si tratta di un dispositivo performante che, rispetto agli altri decoder in commercio, dispone di un sintonizzatore molto ponte. Questa è una caratteristica fondamentale perché garantisce una visione ottimale delle trasmissioni.

Digitale terrestre: acquista un ottimo decoder su eBay

Vai su eBay e acquista il Decoder Bravo DVB-T2 a soli 30,90 euro. È vero che si possono trovare dispositivi anche a un prezzo inferiore, circa una decina di euro in meno, ma è altrettanto vero che su questi dispositivi è importante scegliere la qualità.

Infatti, che senso avrebbe risparmiare se poi la visione dei canali TV è disturbata, parziale o problematica? Invece, è necessario affidarsi a un prodotto certificato che garantisce il massimo della ricezione trasmettendo immagini alla migliore qualità possibile.

Tra l’altro, l’installazione è semplice – tramite cavo HDMI o SCART – e una volta collegato al proprio televisore si dovrà avviare solo la prima volta una ricerca automatica dei canali. Poi penserà a tutto il decoder avviando aggiornamenti automatici e sintonizzazione automatica.

Completo anche di porta USB, potrai trasmettere video, immagini e musica direttamente sulla tua TV rendendola smart inserendo una Chiavetta USB nel decoder. Una funzionalità niente male per poter ampliare le possibilità del tuo televisore.

Affidati a degli esperti e scegli il Decoder Digitale Terrestre Bravo DVB-T2 a soli 30,90 euro. Questo prodotto lo trovi solo su eBay, il colosso dello shopping online. Inoltre, con PayPal puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.