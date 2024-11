Digitale Terrestre: cosa fare per vedere tutti i nuovi canali

Probabilmente hai saputo anche tu che sulla piattaforma digitale terrestre sono approdati diversi nuovi canali nelle ultime settimane. Oltre a questo, altri canali hanno cambiato la loro posizione nella numerazione LCN nazionale. Tutti questi aggiornamenti non compaiono automaticamente sul tuo televisore o sul tuo decoder.

Probabilmente, se non li hai aggiornati ultimamente, molti dei canali gratuiti della piattaforma te li sei persi. Tanti utenti pensano che si tratti di disservizi, mal tempo o problemi all’impianto dell’antenna. In realtà, disservizi di segnale sono ben diversi da quello che sta succedendo alla maggior parte degli utenti in questi giorni.

Infatti, tutti gli apparecchi di trasmissione hanno bisogno di essere aggiornati quando sulla piattaforma digitale terrestre avvengono modifiche o aggiornamenti in merito ai canali e alla loro sintonizzazione. Ecco perché è importante non dimenticarsi alcune buone pratiche per evitare di perdere canali e programmazioni in questi giorni.

Digitale Terrestre: le buone abitudini per vedere tutti i canali

Con l’arrivo del nuovo digitale terrestre stanno arrivando anche tanti nuovi canali. Questo richiede che tutti gli utenti adottino buone abitudini per continuare a vedere tutti i canali in questi giorni. Quindi, se hai qualche problema di ricezione non è colpa della piattaforma, ma sei tu che devi aggiornare i tuoi apparecchi. Come farlo?

Prima di tutto verifica che il tuo televisore o decoder è compatibile con la “Risintonizzazione Automatica” dei canali. Questa funzionalità è molto utile per ridurre gli interventi manuali dell’utente. Infatti, sarà il software dell’apparecchio a verificare di tanto in tanto eventuali modifiche o aggiornamenti nella lista canali e approntarli. Questo però non basta.

Infatti, una buona abitudine suggerita dagli esperti sarebbe quella di effettuare una “Ricerca Automatica” dei canali di tanto in tanto. Questo procedimento, attivabile dal menù del telecomando, ricerca tutti i canali gratuiti disponibili nella zona elencandoli di nuovo tutti secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Concludiamo ricordandoti che se il tuo televisore non è compatibile con la nuova tecnologia trasmissiva non potrai vedere molti canali che ora non trasmettono più in simulcast. L’impatto del DVB-T2 sul digitale terrestre è stato disastroso in questo senso.