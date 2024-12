Digitale Terrestre: cancellato un canale TV mentre un altro cambia nome

Il panorama televisivo italiano del digitale terrestre è protagonista di altre novità sulla piattaforma. Altri aggiornamenti hanno apportato modifiche nella lista dei canali disponibili sia a livello locale che nazionale. Questo perché l’avvicendamento al prossimo definitivo standard DVB-T2 prosegue senza sosta.

Ricordiamo che per ottenere tutti questi aggiornamenti è necessario avere un televisore o un decoder di ultima generazione, compatibile con le ultime tecnologie a disposizione. Inoltre, consigliamo sempre di verificare che la risintonizzazione automatica sia attiva, se il dispositivo ne è compatibile.

In questo modo sarà l’apparecchio ad aggiornarsi autonomamente, mantenendo tutti i canali disponibili nella lista all’ultima frequenza disponibile. Tuttavia, a volte è necessario agire personalmente attivando la ricerca automatica dei canali del digitale terrestre.

Digitale Terrestre: un canale è stato cancellato

Sulla piattaforma digitale terrestre abbiamo dovuto assistere a un addio. Nelle ultime ore è stato infatti cancellato un canale. Siamo nel Mux DFREE, già protagonista di diversi cambiamenti. È stata eliminata la copia di PRIMA FREE, identificata con UNO TV e posizionata alla LCN 231 del telecomando.

Al momento questa numerazione è libera. Intanto, l’emittente di Rovigo continua a rimanere visibile sulla LCN 170. Le immagini vengono trasmesse in Mpeg-4 H.264 e in definizione standard. Per aggiornare il tuo televisore a questa modifica ti suggeriamo di avviare una ricerca automatica dei canali. Scopri come ordinari i canali del digitale terrestre alla numerazione LCN nazionale.

Un canale cambia nome

Nuovo battesimo invece per un altro canale che, nelle scorse ore, ha cambiato il suo nome sulla piattaforma del digitale terrestre. Stiamo parlando di FISHING TV che adesso è identificabile con ITALIAN FISHING TV. Questa volta ci troviamo nel Mux CAIRO DUE e alla numerazione LCN 441 del telecomando.

L’omonima emittente dedicata alla pesca è sempre visibile in HbbTV. Per poter accedere ai contenuti trasmessi in streaming è necessario avere un televisore o un decoder connessi a internet e compatibili con questa tecnologia.