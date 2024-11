Digitale Terrestre: come ordinare i canali secondo numerazione LCN nazionale

Quando accendi il televisore non riesci mai a trovare il tuo canale preferito e devi letteralmente sprecare tempo facendo zapping finché non lo raggiungi perché la lista canali è un gran macello? Non preoccuparti, esiste una soluzione semplice ed efficace per poter trovare in un attimo qualsiasi canale tu voglia. Dovrai solo ordinare la lista secondo la numerazione LCN nazionale del digitale terrestre.

Per definizione, la numerazione LCN nazionale è il sistema di ordinamento automatico dei canali televisivi disponibili sulla piattaforma DTT. In pratica, questo sistema assegna automaticamente un numero specifico per ogni canale TV, uguale in tutta Italia.

Questo permette agli spettatori di trovare facilmente i canali sul telecomando. Tale ordinamento automatico è stabilito e regolamentato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’AGCOM. Ogni tanto la numerazione LCN nazionale del digitale terrestre si aggiorna per l’arrivo o la chiusura di alcuni canali.

Digitale Terrestre: come ordinare i canali secondo numerazione LCN

Il modo più semplice e veloce per ordinare i canali TV secondo la numerazione LCN nazionale del digitale terrestre è avviare una “Ricerca Automatica” dei canali attivando l’ordinamento LCN. Vediamo insieme quali sono i passaggi da seguire per ottenere questo risultato:

premi il tasto menù delle impostazioni sul telecomando; accedi alle impostazioni avanzate o alla sezione dedicata ai canali; assicurati che sia attivata l’opzione “Numerazione automatica LCN“; avvia la scansione automatica dei canali.

Una volta terminata la sintonizzazione, i canali dovrebbero essere ordinati secondo la numerazione LCN nazionale ufficiale. Puoi verificarla a questo link secondo gli ultimi aggiornamenti del digitale terrestre.

Come ordinare secondo numerazione LCN manualmente

Se il tuo apparecchio non è compatibile con questo ordinamento automatico, perché particolarmente datato e non compatibile con le recenti tecnologie del digitale terrestre, l’unico modo è organizzare la lista canali manualmente consultando la numerazione LCN nazionale. Potrai ordinare almeno i canali più importanti che guardi con una certa frequenza. Ecco i passaggi: