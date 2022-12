Digitale terrestre: ecco le antenne compatibili alla nuova tecnologia

Mancano pochissimi giorni al prossimo switch off definitivo che attiverà lo standard DVB-T2 in tutta Italia. Previsto per gennaio 2023, non è però la prossima tappa più vicina. Infatti, il 20 dicembre 2022 diremo addio a diversi canali del digitale terrestre.

Come già più volte spiegato i broadcaster, per quella data, spegneranno tutti i canali rimasti ancora con codifica Mpeg2 e quindi in qualità SD. Perciò, dal 21 dicembre 2022, saranno disponibili solo i canali che trasmettono con codifica Mpeg4, in qualità HD.

Molti, che comunque si sono già adeguati al nuovo digitale terrestre, si stanno chiedendo se la loro antenna è compatibile con la prossima tecnologia. In questo articolo vedremo quali sono e dove trovarle nel caso sia necessario sostituirle.

Digitale terrestre: quali sono le antenne ufficiali per il DVB-T2

Sfatiamo subito un mito che molti stanno cavalcando in questi giorni che ci avvicinano sempre di più allo switch off del digitale terrestre. Le antenne ufficiali per il DVB-T2 non esistono. O meglio, vanno bene anche le precedenti. Il perché è subito spiegato. Infatti, le più recenti antenne, utilizzate per ricevere il DVB-T, sono compatibili anche con la nuova tecnologia trasmissiva.

La conferma arriva anche dal sito ufficiale Nuova TV Digitale gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, già Ministero dello Sviluppo Economico. All’interno della sezione dedicata alle FAQ si trova una spiegazione sintetica, ma allo stesso tempo dettagliata:

Devo cambiare l’antenna? No. Le attuali antenne, cosiddette a larga banda, possono ricevere le trasmissioni dell’intera banda che va 474 MHz a 866 MHz (canali da 21 a 70).

Qualora la tua fosse particolarmente datata o presentasse dei danni vistosi puoi sempre decidere di sostituirla. Il costo di una nuova non è eccessivo e con poco è possibile rinnovare la propria attrezzatura di ricezione del segnale digitale terrestre.

Su Amazon puoi acquistare l’Antenna Anfel a soli 20 euro. Questo prodotto è ottimo non solo per il prezzo, ma anche per la qualità che offre. Infatti, include un potente filtro LTE per evitare interferenze e problemi di segnale. Così ti assicuri la migliore ricezione in qualsiasi zona.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.