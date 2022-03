Digitale terrestre: dall'8 marzo tutti i canali Discovery saranno in HD

Grande sorpresa per tutti gli utenti appassionati di Discovery. Infatti, da alcuni giorni a questa parte, l'emittente televisiva con all'appello 8 canali tematici e non, sta avvisando tutti gli utenti che sulla piattaforma del digitale terrestre passerà all'alta definizione.

Una notizia davvero interessante che si somma all'annuncio fatto dal MISE quando, una settimana fa ha pubblicato il nuovo spot dedicato al passaggio al nuovo digitale terrestre incentrato proprio sulla data del primo switch off. Stiamo parlando dell'8 marzo 2022 quando tutti i canali nazionali presenti sulla piattaforma passeranno all'alta qualità.

C'è però un'unica differenza. Discovery ha specificato che i suoi saranno trasmessi in alta definizione, ovvero non saranno solo in Mpeg-4, ma a 1080i. Ciò si traduce sicuramente in una migliore resa video delle immagini e anche audio dei suoni. Segnatevi quindi questa data e preparatevi ad accogliere il nuovo digitale terrestre che, per molti canali vorrà dire alta qualità, ma per Discovery alta definizione.

I canali Discovery sul digitale terrestre passano in alta definizione

Quindi, una volta specificata la differenza tra alta qualità (Mpeg-4) e alta definizione (1080i), vediamo insieme quali sono gli 8 canali di Discovery che, sul digitale terrestre, passeranno in HD l'8 marzo 2022. Ecco l'elenco completo:

NOVE (numerazione LCN 9);

(numerazione LCN 9); Real Time (numerazione LCN 31);

(numerazione LCN 31); DMAX (numerazione LCN 52);

(numerazione LCN 52); Giallo (numerazione LCN 38);

(numerazione LCN 38); Motor Trend (numerazione LCN 59);

(numerazione LCN 59); K2 (numerazione LCN 41);

(numerazione LCN 41); Frisbee (numerazione LCN 44);

(numerazione LCN 44); Food Network (numerazione LCN 33).

Questi 8 canali presenti sulla piattaforma, dall'8 marzo 2022 si vedranno meglio. Ovviamente, affinché si possano ricevere le trasmissioni di Discovery è necessario possedere un televisore o decoder compatibile al nuovo digitale terrestre.

Questa modifica non necessiterà della risintonizzazione di 7 degli 8 canali sopra menzionati. Infatti, l'unico che cambierà MUX sarà Food Network, perciò per questo sarà necessario effettuare un aggiornamento delle frequenze di trasmissione tramite il proprio televisore. Qui sotto potete assistere al nuovo spot realizzato da Discovery per annunciare il primo switch off al nuovo digitale terrestre previsto per l'8 marzo 2022.