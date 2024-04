Dì addio al barbiere con il TAGLIACAPELLI Panasonic al 40% in MENO

Il tuo vecchio tagliacapelli o regolabarba non ti soddisfano più? Grazie alla folle offerta Amazon del 40%, potrai avere il Panasonic ER-GC53, dotato di 19 diverse lunghezze di taglio, a soli 29,99€!

Tutte le caratteristiche del tagliacapelli Panasonic

Con 19 impostazioni di lunghezza tra 0,5 mm e 10 mm, con incrementi di 0,5 mm potrai attuare una regolazione fine e millimetrica della tua barba o i capelli. La pratica rotella di regolazione, intuitiva e facile da usare, ti permette di impostare la lunghezza desiderata in pochi secondi.

La testina possiede ben 45 lame in acciaio inossidabile che permettono di avere un taglio uniforme e senza strappi, evitando fastidiose irritazioni alla pelle. Visto il suo design, permette di raggiungere anche i punti più difficili, come la nuca e le zone intorno alle orecchie, per una rasatura completa e uniforme.

E la tecnologia ComfortCut System di Panasonic, integrata nel ER-GC53, assicura una rasatura delicata sulla pelle, minimizzando irritazioni e arrossamenti. Parlando del comfort, l’impugnatura antiscivolo permette di utilizzarlo anche con le mani bagnate, senza che ti scappi via!

Questo tagliacapelli è alimentato da un cavo, garantendo una potenza costante durante l’uso e una maggiore autonomia rispetto ai modelli a batteria. Dopo l’uso, basta sciacquare la sua testina sotto l’acqua corrente per una pulizia rapida.

Tra gli accessori inclusi, abbiamo: un pettine per capelli per districare i nodi e facilitare il taglio, una spazzola per la pulizia per rimuovere facilmente i peli tagliati dalla testina del tagliacapelli, e un olio lubrificante per mantenere le lame affilate e garantire un taglio sempre fluido.

Migliora la tua grooming routine grazie al tagliacapelli Panasonic scontato del 40%. Fallo tuo subito a 29,99€!