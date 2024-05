MINIMO STORICO per il forno a MICROONDE di Samsung a 79€!

Se non hai ancora un forno a microonde in casa, lo sconto Amazon in questione è perfetto per te. Il modello di Samsung (MS20A3010AL), dotato di una capienza di ben 20L, crolla di prezzo raggiungendo il minimo storico: appena 79,00€, anziché i classici 94,88€!

Tutte le caratteristiche del forno a microonde Samsung

Partiamo dall’estetica, caratterizzata da una porta in vetro, che aggiunge un tocco di raffinatezza alla tua cucina. Il profilo metallico delle manopole conferisce, poi, un aspetto curato, integrandosi perfettamente in qualsiasi stile di arredamento.

Controllare il forno è estremamente semplice e preciso grazie alle manopole Dual Dial. Basta ruotarle per selezionare la potenza desiderata tra cinque livelli e impostare il tempo di cottura fino a 35 minuti. Questa funzione ti permette di preparare i tuoi piatti con la massima precisione e semplicità. Inoltre, l’illuminazione LED interna rende più facile monitorare la cottura dei cibi senza dover aprire la porta, garantendo una luce morbida e confortevole per gli occhi.

Tra le varie funzioni abbiamo quella di sbrinamento che consente di scongelare rapidamente carne, pesce e verdure, mentre la cottura grill permette di dorare e cuocere alla perfezione i tuoi cibi, ottenendo risultati croccanti e saporiti. La modalità defrost scongela gli alimenti in modo uniforme e delicato, preservando il loro sapore e consistenza. Infine, la funzione timer ti permette di controllare con precisione il tempo di cottura dei tuoi piatti, assicurandoti risultati perfetti ogni volta.

Con le sue funzionalità intuitive e la sua facilità d’uso, potrai preparare i tuoi piatti preferiti con la massima semplicità. Prendi subito il tuo nuovo forno a microonde Samsung a soli 79,00€, anziché i classici 94,88€ di listino.