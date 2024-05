Caffè Borbone Respresso miscela Blu: 400 capsule a prezzo WOW con CODICE SCONTO eBay

Amanti del caffè, preparatevi a un’offerta che vi farà saltare dalla gioia e dalla caffeina! Su eBay trovate una promozione imperdibile per le capsule Caffè Borbone miscela Blu. Con soli 71,77 euro, potrete portare a casa ben 400 capsule, risparmiando il 19% sul prezzo consigliato più un ulteriore sconto di 5 euro se inserite il codice PSPRMAY24 al momento del pagamento, otterrete un ulteriore sconto di 5 euro. Un affare che sveglierebbe anche un bradipo!

Caratteristiche principali del Caffè Borbone Respresso miscela Blu

La miscela Blu di Caffè Borbone non è solo una questione di colore, ma una vera sinfonia di sapori. Questa prelibatezza è pensata per i palati più esigenti, combinando sapientemente caffè Arabica e Robusta. Il risultato? Un gusto intenso e cremoso che trasforma ogni sorso in un’esperienza celestiale. La tostatura perfetta garantisce un aroma pieno e un sapore deciso, come se ogni capsula fosse stata tostata da un piccolo folletto del caffè con maniacale precisione.

Immaginatevi svegliarvi ogni mattina con l’aroma del caffè Borbone che riempie la casa. Non c’è bisogno di sognare, perché ora potete vivere questa magia quotidianamente e senza svuotare il portafoglio. Ogni capsula vi costerà solo 17 centesimi, un prezzo che fa invidia anche al più tirchio dei conti.

Non solo risparmierete un sacco di soldi, ma avrete anche la comodità della consegna gratuita e veloce in tutta Italia. Niente più corse al supermercato per rifornirvi di caffè: con pochi click, vi assicurerete un magazzino personale di energia liquida. Non lasciatevi sfuggire questa offerta stellare su eBay. Usate il codice PSPRMAY24 e portate a casa 400 capsule di Caffè Borbone Respresso miscela Blu per soli 71,77 euro. La vostra routine mattutina è mai stata così deliziosa ed economica!