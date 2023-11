Dì addio ai problemi di WiFi con l'Extender TP-Link a soli 19€!

I problemi di rete sono all’ordine del giorno con i moderni modem. Questo perché tra muri particolarmente spessi e interferenze con altri segnali, i nostri dispositivi non sempre recepiscono bene la copertura WiFi. Un modo semplice per contrastare queste problematiche è affidandosi ad un Extender. Qui entra in gioco TP-Link con il suo ripetitore dalle ottime prestazioni scontato a solo 19,99€ invece di 25,99€ su Amazon!

Tutte le caratteristiche del Ripetitore TP-Link RE190

Il ripetitore Wi-Fi RE190 di TP-Link è la soluzione ideale per chi desidera ampliare la copertura wireless del proprio router domestico, raggiungendo anche gli angoli della casa in cui la connessione Wi-Fi non arriva.

Questo modello di TP-LInk offre una velocità fino a 750 Mbps, grazie alla tecnologia Wi-Fi AC rendendo possibile la navigazione in Internet, guardare video in streaming o giocare online senza interruzioni, anche in contemporanea con altri dispositivi. Il ripetitore è compatibile con tutti i router, quindi puoi utilizzarlo con qualsiasi dispositivo o sistema operativo.

L’installazione del TP-Link RE190 è semplicissima: basta premere i tasti WPS sul router e sul ripetitore per collegarli in modo automatico. Se il tuo router non è dotato di WPS, puoi utilizzare l’applicazione Tether. Il segnalatore LED ti aiuta a posizionare il l’extender nella posizione ottimale per ottenere una copertura perfetta in base alla tua abitazione.

La doppia banda 2.4 GHz e 5 GHz permette di connettere fino a 32 dispositivi, quindi puoi condividere la tua connessione Wi-Fi con tutta la famiglia e gli amici. La modalità High Speed sfrutta entrambe le frequenze per creare una sola connessione ultra-veloce, trasmettendo i dati su un canale e ricevendoli sull’altro. Particolarmente utile per operazioni come streaming HD o videogiochi online.

