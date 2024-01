Deumidificatore silenzioso Aquaria S1 in super offerta a 129,99€ da Unieuro

Il deumidificatore Aquaria S1 di Olimpia Splendid è tra i protagonisti delle offerte Solo Online di Unieuro. Fino al 7 gennaio è possibile acquistarlo a soli 129,99 euro, grazie al 35% di sconto sul prezzo consigliato (199,99 euro, ndr). Ecco il link all’offerta.

Adatto per stanze fino a 65 metri quadri, Aquaria S1 è uno dei migliori deumidificatori per rapporto qualità-prezzo tra i 100 e 150 euro. Rispetto alla concorrenza, inoltre, non riduce solo l’umidità ma elimina anche i cattivi odori e trattiene gli allergeni.

Deumidificatore Aquaria S1 in sconto del 35% sul sito di Unieuro

Una delle principali qualità del deumidificatore Olimpia Splendid Aquaria S1 è l’emissione acustica di appena 40 dB, che lo rende di fatto uno dei deumidificatori più silenziosi in questa fascia di prezzo. Comfort acustico unito alle performance di tutto rilievo, grazie alle quali è possibile migliorare in maniera significativa la qualità dell’aria.

Merito da una parte del filtro antipolvere, attraverso cui il deumidificatore riesce a trattenere i principali allergeni presenti nell’aria all’interno dell’abitazione. E merito, dall’altra parte, del filtro ai carboni attivi integrato nell’elettrodomestico, che va a eliminare una volta per tutte i cattivi odori.

Queste le sue dimensioni: 29,3 cm di larghezza, 21,8 cm di profondità e 51,2 cm di altezza. Il peso complessivo è di 11 kg. Ricordiamo infine che si tratta di un deumidificatore ideale per stanze fino a 65 metri quadri.

Olimpia Splendid Aquaria S1 è in offerta a 129,99 euro sul sito unieuro.it. Puoi decidere di acquistarlo anche in 3 rate a interessi zero da 43,33 euro al mese con Klarna e PayPal, oltre a beneficiare delle spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.