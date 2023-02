Derby Inter-Milan: tutte le news e le soluzioni per uno streaming perfetto

Si avvicina il gran giorno tutto milanese. Infatti, domani si giocherà il derby Inter-Milan allo Stadio San Siro. Il calcio d’inizio sarà fischiato esattamente alle ore 20:45, ma prima potrai gustarti un pre-partita con i fiocchi confezionato in esclusiva per questo importantissimo evento da DAZN.

Garda live match in streaming questa partita da soli 29,99 euro al mese. La soluzione per non perdere nemmeno una delle partite di Serie A TIM 2022/23 è DAZN. Lo scontro entra a tutti gli effetti tra gli appuntamenti della ventunesima giornata di campionato. Tutto è in fermento per questo match estremo.

Scegliendo DAZN, con un solo abbonamento, oltre alla Serie A TIM avrai accesso anche a LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Inoltre, la piattaforma rimane accessibile anche dall’estero entro i confini dell’Unione Europea. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Derby Inter-Milan: ultime notizie e formazioni aggiornate

Ci sono stati un po’ di problemi per il Milan riguardo la formazione da far scendere in campo. Il derby Inter-Milan sarà una sfida al fulmicotone per le due squadre milanesi. Dalle ultime notizie, arrivate fuori campo, sembra sia stata confermata la presenza del difensore dell’Inter Milan Skriniar. Proprio per questo i colleghi de La Gazzetta dello Sport lo hanno definito il derby di Milan-Skriniar:

Skriniar gioca, comunque. Si è già mossa in moto la macchina “protettiva” da parte dell’Inter. E allora in questo senso vanno lette le parole concilianti dell’a.d. Beppe Marotta prima della gara con l’Atalanta. E così pure il comunicato degli ultrà interisti, che eviteranno contestazioni. Il resto dovrà farlo lui. Dovrà aggiungerlo lui, mettendo in pratica quel che ha promesso ai compagni di squadra nelle ultime ore: l’impegno non verrà meno, la mia testa è qui, il PSG è solo il futuro, questo ha detto nello spogliatoio nerazzurro, in quello stesso spogliatoio nel quale aveva confidato – a un compagno solo – di aver scelto Parigi per il suo domani.

Non ci resta che vedere le formazioni aggiornate degli ultimi minuti. Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore Inzaghi. Milan (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Pobega, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao. Allenatore Pioli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.