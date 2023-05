Decoder Digitale Terrestre Leelbox a soli 16€? AFFARONE di Amazon con coupon

Con un’ottima visione sull’ecologia e rivolta al risparmio è arrivato il momento di dire basta allo spreco partendo già dall’evitare di buttare un televisore ancora funzionante solo perché non prende i nuovi canali del digitale terrestre. Ci sono tante soluzioni a dir poco funzionali ed economiche come per esempio l’acquisto di un decoder DVB-T2 di buona qualità. Oggi su Amazon potreste approfittare di un interessante coupon sconto sul decoder del marchio Leelbox che fa scendere il suo prezzo a 16 euro. Tutto quello che dovrete fare è inserire il codice 3MZOST85 all’atto del pagamento e godere dello sconto del 38%.

Decoder Digitale Terrestre Leelbox: caratteristiche principali

Collegando un Dongle WiFi USB o tramite cavo Ethernet è possibile collegarlo a Internet per avere il meteo sempre aggiornato e l’accesso a tantissime altre applicazioni come YouTube da vedere direttamente con il vostro televisore. L’installazione è molto semplice perché basta collegarlo al vecchio apparecchio tramite cavo HDMI, per una risoluzione ottimale, o cavo SCART. Il supporto è massimo con tanto di ricezione dei canali terrestri ma anche via cavo con il supporto H.265 HEVC 10 bit in Full HD 1080P.

Il corpo in lega di alluminio ha una buona consistenza e ci sono molti fori di raffreddamento sul corpo per dissipare il calore e proteggere il decoder DVB-T2 anche durante i lunghi utilizzi e le alte temperature ambientali. Presente anche la comoda registrazione TV PVR per registrare i vostri programmi TV preferiti in qualsiasi momento automaticamente su una chiavetta USB in formato Full HD.

In conclusione con questo nuovo decoder a marchio Leelbox eviterete di spendere grosse cifre per modernizzare il vostro televisore ancora funzionante. Grazie ad Amazon ve lo portate a casa ad appena 16 euro. Tutto quello che dovrete fare è inserire il codice sconto 3MZOST85 all’atto del pagamento e godere dello sconto del 38%. Ovviamente è venduto e spedito da Amazon, quindi avrete tutte le garanzia del caso come spedizioni rapide, gratuite ed eventuali possibilità di reso.

