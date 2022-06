Decoder Digitale Terrestre invisibile in offerta su eBay

Il prossimo switch off definitivo alla nuova tecnologia DVB-T2 – HEVC Main 10 è alle porte. Ciò vuol dire che presto i vecchi televisori non riceveranno più nemmeno i pochi canali che non sono passati in HD. Quindi, se devi adeguarti a questo aggiornamento, ma non vuoi spendere una fortuna, la soluzione è il Decoder Digitale Terrestre Strong Pocket SRT 82 a soli 29 euro, invece di 59 euro.

Questo è un prodotto furbo perché, oltre a trasformare il tuo vecchio televisore in un apparecchio nuovo, è completamente invisibile. Grazie al suo design e alle sue piccole dimensioni potrete collegarlo dietro la vostra TV senza occupare spazio come gli altri decoder nel formato box.

Strong Pocket SRT 82 è una vera e propria innovazione per il settore della trasmissione TV. Infatti, non serve avere enormi scatoloni per ricevere il segnale DVB-T2. Con la sua innovativa forma compatta, questo Decoder Digitale Terrestre farà tutto con estrema discrezione, lasciando pulite le superfici.

Decoder Digitale Terrestre Strong Pocket SRT 82: design pulito e tecnologia all’avanguardia

Oltre a offrire un design pulito e minimale, nascondendosi dietro qualsiasi televisore, il Decoder Digitale Terrestre Strong Pocket SRT 82 è dotato di tutta la tecnologia necessaria per ricevere il nuovo segnale DVB-T2 – HEVC Main 10.

Collegato a una porta HDMI sarà invisibile agli occhi, ma il potente extender a infrarossi garantisce una perfetta ricezione del telecomando per un controllo ottimale. Inoltre, non servono prese di corrente per alimentarlo. Basterà collegarlo tramite USB al televisore e lui inizierà a funzionare senza problemi.

Il suo turner per la ricezione dei canali è stato realizzato con una nuova tecnologia per migliorare la ricerca e garantirti sempre tutte le programmazioni disponibili. Potrai anche registrare i tuoi programmi preferiti, riprodurre file e contenuti multimediali tramite la porta USB.

Non perdere questa occasione in offerta su eBay. Acquista l’invisibile Decoder Digitale Terrestre Strong Pocket SRT 82 a soli 29 euro, invece di 59 euro. Fai un vero affare e aggiorna il tuo vecchio televisore con pochi euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.