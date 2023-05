Decoder Digitale Terrestre Humax: lo sconto del 46% lo rende un vero affare

Con un’ottima improntata all’ecologia è arrivato il momento di dire basta allo spreco partendo già dall’evitare di buttare un televisore ancora funzionante solo perché non prende i nuovi canali del digitale terrestre. Ci sono tante soluzioni a dir poco funzionali ed economiche come per esempio l’acquisto di un decoder DVB-T2 di buona qualità. Oggi su Amazon potreste approfittare di un interessante sconto riguardante il decoder del marchio Humax: il suo prezzo scende a 19,99 euro grazie a un calo pari al 46%.

Decoder Digitale Terrestre Humax: caratteristiche principali

Si tratta di un decoder digitale terrestre con sintonizzatore T2 H.265 HEVC a 10 bit, compatibile con il nuovo standard di diffusione del segnale televisivo. Tra le funzioni vi sono il televideo e sottotitoli e possibilità di selezionare diverse tracce audio (a seconda della disponibilità del canale). Uscita video HDMI e Scart (venduti separatamente) e possibilità di riproduzione di file multimediali attraverso la porta USB.

Interessante il telecomando programmabile 2-in-1 per configurare i tasti principali del telecomando del vostro televisore e la possibilità di avere sempre aggiornamenti del firmware disponibili su humaxdigital.com.

In conclusione con questo nuovo decoder a marchio Humax eviterete di spendere grosse cifre per modernizzare il vostro televisore ancora funzionante. Grazie ad Amazon ve lo portate a casa ad appena 19,99 euro. Ovviamente è venduto e spedito da Amazon, quindi avrete tutte le garanzia del caso come spedizioni rapide, gratuite ed eventuali possibilità di reso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.