Dear Mama: in streaming su Disney+ la prima stagione

Dal 4 ottobre su Disney Plus è disponibile la prima stagione di Dear Mama, la serie biografica che racconta la storia di madre e figlio, Afeni e Tupac Shakur. Una "saga illuminante", dove le regole della narrazione documentaristica classica vengono stravolte per creare un prodotto unico e originale.

Dear Mama sbarca in streaming su Disney+ con gli episodi della prima stagione

Dear Mama racconta la storia di Afeni Shakur e di suo figlio Tupac. Lei è stata una rivoluzionaria, un’intelletuale, una spina nel fianco per i politici del partito delle Pantere Nere, la storica organizzazione politica afroamericana degli Stati Uniti d’America. Tupac è stato invece un poeta, un visionario politico, ma prima di tutto uno dei più importanti rap di tutti i tempi.

Acclamato dalla critica fin dalla sua prima messa in onda su FX lo scorso aprile, la miniserie in 5 episodi diretta da Allen Hughes può contare su un cast d’eccezione: da Eminem a Mike Tyson, da Snoop Dogg a Money-B. Tra le altre cose, ha già ricevuto una nomination ai Primetime Emmy Awards nella categoria Miglior documentario.

