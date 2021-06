Days Gone è in super promozione su Amazon: soli 19,97€ per la versione dedicata a PlayStation 4. Il ribasso del 73% riduce il prezzo di listino di ben 55,02€ rendendo l'acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Un titolo amato da molti: Days Gone e la sua trama

Days Gone è un gioco molto quotato all'interno dell'ambiente PlayStation. Apprezzato da molti players della community, offre un gameplay completo e tutto da scoprire.

Appartenente alla categoria action adveture, vede la sua trama svilupparsi all'interno di una mappa Open World post apocalittica. Ricca di suspense, la trama recita:

Vivi la storia di redenzione di Deacon St. John, un motociclista vagabondo e cacciatore di taglie che ha perso la sua umanità assieme alla donna che amava. Per difendere le persone care ed alla ricerca di una speranza per cui lottare, esplora ed impara a sopravvivere in un mondo devastato da una pandemia che ha trasformato gli uomini in mostri. da Amazon.it

L'obiettivo del gioco è quello di esplorare gli Stati Uniti in una realtà che è stata compromessa da una pandemia. Si dovranno percorrere i passi del personaggio attraverso le missioni principali e non solo. Il mezzo adoperato per vivere le varie esplorazioni sarà la moto che non rivestirà lo scopo di un semplice mezzo messo lì per caso.

Scopri un gameplay unico e capace di creare dipendenza.

Days Gone è disponibile nella sua versione fisica per PlayStation 4 a soli 19,97€ su Amazon. Acquistandolo oggi ha l'opportunità di riceverlo in meno di 48 ore se sei abbonato a Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite per alcuni clienti ed effettuate in circa sette giorni lavorativi.

