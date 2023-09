Dati personali online? Eliminarli è più semplice grazie a Incogni

Riuscire a ottenere l’eliminazione dei propri dati personali trapelati online, con o senza il consenso esplicito da parte dell’utente, è, in molti casi, una missione quasi impossibile e che richiede tanto tempo, per via della necessità di contattare, uno a uno, i data broker (le aziende che gestiscono i dati degli utenti online) per richiedere la rimozione delle proprie informazioni.

Oggi, però, riuscire nell’impresa di cancellare i dati personali online è più facile: grazie a Incogni, infatti, è possibile automatizzare la procedura di invio delle richieste di cancellazione, velocizzando le pratiche che portano alla rimozione dei dati.

Incogni, infatti, è un tool in grado di automatizzare tutto l’iter necessario per arrivare alla cancellazione dei dati personali online. Per usare questo servizio basta attivare un abbonamento che, di norma, ha un costo di 12,99 euro al mese. Scegliendo l’abbonamento annuale, però, è possibile ridurre il costo a 77,88 euro ovvero 6,49 euro al mese.

Per sfruttare la promozione è possibile visitare il sito ufficiale di Incogni, accessibile tramite il link qui di sotto.

Eliminare i dati personali: con Incogni è possibile

La cancellazione dei propri dati personali online diventa più facile grazie a Incogni. Il tool che contatta direttamente i data broker, per ottenere la rimozione delle informazioni, è in grado di automatizzare il sistema, riducendo i tempi necessari all’eliminazione.

Incogni, inoltre, fornisce anche report periodici sullo stato d’avanzamento delle pratiche, tenendo aggiornato l’utente in merito alle novità legate alla rimozione dei propri dati. Tutto avviene tramite una dashboard online, accessibile solo all’utente, dal sito di Incogni.

L’utilizzo del servizio prevede un costo di 6,49 euro al mese con l’abbonamento annuale, per una spesa di 77,88 euro, che garantisce uno sconto del 50% rispetto all’abbonamento mensile. C’è anche una garanzia di rimborso da richiedere entro 30 giorni dall’attivazione. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.