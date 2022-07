Daredevil: Born Again arriverà su Disney+: Marvel inarrestabile

Finalmente, per tutti gli appassionati Marvel, in occasione del Comic-Con è arrivata una conferma tanto attesa. Daredevil: Born Again arriverà su Disney+. La famosa piattaforma di streaming on demand e live sta crescendo a vista d’occhio.

Essendo la casa ufficiale per i contenuti Marvel era quasi scontato che questa nuova serie TV live-action dovesse essere destinata al suo catalogo. Una notizia che fa eco all’ormai lontana decisione di spostare tutti i contenuti Marvel da Netflix a Disney+.

Perciò, se vuoi goderti tutti i titoli Marvel in esclusiva devi attivare subito l’abbonamento a Disney . Puoi iscriverti con la formula mensile, a soli 8,99 euro al mese, che – rispetto ad altre piattaforme streaming – è parecchio economica.

Oppure puoi decidere di ottenere 2 mesi gratis di Disney+ iscrivendoti con la formula annuale, a soli 89,90 euro l’anno. Insomma, in un modo o nell’altro il risparmio è assicurato e con esso anche tantissimi contenuti tra cui film e serie TV Disney, Pixar, Star Wars, Star, National Geographic e, soprattutto, Marvel come Daredevil: Born Again.

Daredevil: Born Again su Disney+, quando?

Dopo l’annuncio di maggio 2022 in merito alla produzione di Daredevil: Born Again, ora è arrivata la notizia che questa serie TV sarà disponibile su Disney+. Ovviamente tutti gli appassionati Marvel sono felici di questo, ma, evidentemente, non sorpresi.

Infatti, già a febbraio Netflix aveva annunciato che le 6 serie TV Marvel avrebbero lasciato la piattaforma. Una politica che Disney+ ha deciso di adottare per mantenere l’esclusiva di questi contenuti e direzionare il suo pubblico su un’unica piattaforma per concorrenza, ma anche per comodità dell’utente.

Ma quando è previsto l’arrivo di Daredevil: Born Again su Disney+? Purtroppo la sua disponibilità non sarà così immediata come molti speravano. Sembra proprio che lo spettacolo sia stato programmato per la primavera 2024.

Quindi ci vorrà più di un anno prima che Daredevil: Born Again arrivi su Disney+ a beneficio di tutti i suoi abbonati. Nel frattempo però tantissimi altri contenuti sono in programma. Questa piattaforma ad agosto si arricchirà di nuovi film e serie TV.

Basti pensare che tra pochi giorni su Disney+ potrete conoscere la vera storia di Buzz Lightyear. Ma questa è solo una delle tantissime novità in arrivo per il nuovo mese sulla piattaforma. Perciò non aspettare, abbonati subito ed entra in questo fantastico mondo di intrattenimento per tutti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.