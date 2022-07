Disney+: preparati a conoscere la vera storia di Buzz ad agosto

Anche agosto si prospetta un mese davvero interessante per chi è abbonato a Disney+. La casa di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Star e National Geographic è sempre ricca di sorprese e contenuti speciali in arrivo.

Il 3 agosto 2022, infatti, Disney+ ha annunciato che sarà disponibile a catalogo della sua piattaforma di streaming on demand un nuovo film Pixar. Lightyear – La vera storia di Buzz potrà essere visto da tutti coloro che hanno un abbonamento attivo con il servizio.

Disney+ annuncia Lightyear – La vera storia di Buzz

Chi non conosce Buzz Lightyear, il famoso eroe del cartone animato di Toy Story che ha appassionato grandi e piccini. Lo Space Ranger torna sullo schermo grazie al nuovo film annunciato da Disney+ che sarà disponibile sulla piattaforma per gli abbonati a partire dal 3 agosto 2022.

Lightyear – La vera storia di Buzz narra le origini di questo simpatico personaggio. Non mancheranno colpi di scena divertenti ed esilaranti e anche un nemico che darà del filo da torcere a lui e ai suoi fidati amici. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo titolo? Lo ha rivelato Angus MacLane che ha diretto il film:

“Lightyear – La vera storia di Buzz” è fantastico sul grande schermo, ovviamente, ma siamo entusiasti di portarlo su Disney+. Abbiamo dedicato anni delle nostre vite a questo film e ne siamo molto orgogliosi. Vogliamo condividerlo con il più ampio pubblico possibile. Disney+ non solo offre a un maggior numero di fan l’opportunità di vedere “Lightyear – La vera storia di Buzz”, ma permette a tutti noi anche di rivederlo ogni volta che vogliamo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.