Disney+: come ottenere 2 mesi gratis

Disney+ è la famosa piattaforma di streaming on demand ricca di contenuti esclusivi. Il catalogo dei titoli disponibili è la casa di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Fortemente votata alla famiglia, i suoi contenuti sono per tutti.

Non solo troverai serie TV, film, film di animazione e documentari per i più piccoli, ma anche tutto ciò che piace a chi è più grande. Supereroi, titoli tra i più famosi, cult e tanto altro sono pronti per allietare i tuoi momenti di svago e di relax.

Ovviamente, per potervi accedere è necessario attivare un abbonamento. Il costo è di 8,99 euro al mese, senza impegni e senza penali in caso di recesso anticipato. Il servizio si può disattivare quando si vuole e rimarrà attivo fino al completamento esatto del mese in corsa.

Ma lo sapevi che è possibile avere 2 mesi gratis di Disney ? Se non sai come fare allora investi qualche minuto del tuo tempo alla lettura di questo articolo. Troverai tutte le informazioni necessarie per goderti questo incredibile regalo.

Disney+: ottieni subito 2 mesi gratis

Disney+ è la piattaforma di streaming on demand molto amata dagli utenti di tutto il mondo. I suoi contenuti vengono sempre arricchiti ogni mese con nuovi titoli. Insomma, non c’è mai da annoiarsi e tutti possono trovare il genere che amano.

Ovviamente, di questi tempi anche attivare un servizio di questo tipo, per quanto economico possa essere, può diventare un lusso. Perché allora non risparmiare la bellezza di 2 mesi sull’abbonamento?

Infatti, Disney offre 2 mesi gratis attivando un abbonamento annuale. A soli 89,90 euro avrai libero accesso a tutti i contenuti per ben 12 mesi pur pagandone solo 10. Un vero affare che ti garantisce un risparmio interessante.

Perciò non perdere altro tempo! Investi per un sano e speciale intrattenimento dedicato esclusivamente a te e alla tua famiglia. Potrai vedere tutta la saga di Star Wars e i nuovi episodi della serie esclusiva su Obi-Wan Kenobi e tutti i contenuti Marvel, oltre a tantissimi altri film, serie TV e documentari.

