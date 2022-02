Netflix: ecco le 6 serie TV Marvel che lasceranno la piattaforma

Secondo alcune fonti di Polygon i diritti di ben sei serie TV Marvel sono tornati alla Disney. Ciò vuol dire che a breve lasceranno la piattaforma di Netflix per sempre. A conferma, un nuovo messaggio è apparso proprio nella pagina ufficiale dei contenuti a catalogo che abbandoneranno il colosso dello streaming on demand. Scopriamo di quali titoli si tratta e quanto tempo abbiamo ancora per vederli prima che si trasferiscano definitivamente su Disney+.

Netflix deve dire addio a 6 Serie TV Marvel

Di certo questi non sono giorni felici per molti utenti. Tutti coloro che sono abbonati a Netflix, solo diverse ore fa hanno saputo quali saranno i contenuti che lasceranno la piattaforma entro il 2022. Ora però ancora un'altra brutta notizia li sta affliggendo. Si tratta di 6 serie TV Marvel i cui diritti sono scaduti, ragion per cui torneranno in esclusiva su Disney+.

Ovviamente questa decisione, da parte della Disney, non stupisce. Le serie TV Marvel hanno da sempre dato un buon supporto ai contenuti presenti sul catalogo Netflix e, dato i venti di magra che si prospettano per lo streaming in generale, è normale che l'azienda punti a portarle sotto l'ombrello dei suoi servizi di punta quali Disney+ e Star.

Ma ora scopriamo insieme quali sono le 6 serie TV che lasceranno Netflix a breve:

Daredevil;

Iron Fist;

Jessica Jones;

Luke Cage;

The Defenders;

The Punisher.

Fortunatamente per molti abbonati al servizio Netflix, non tutte le serie TV Marvel presenti a catalogo scompariranno dai riflettori. Infatti, con buona pace di molti, potranno ancora guardare Agent of SHIELD e alcune serie TV animate come Lego Marvel e X-Men.

Quando le 6 serie TV lasceranno definitivamente la piattaforma

Molti di voi, probabilmente, si staranno chiedendo quando queste serie TV lasceranno definitivamente la piattaforma. Tranquilli, avrete tempo ancora un po' di giorni se vorrete gustarvi in una maratona serrata questi titoli. Infatti, nel messaggio che sta comparendo sulla pagina del catalogo dedicata ad ognuna si evince che non saranno più disponibili a partire dal 1 marzo 2022 in poi.

In sostanza, il messaggio di Netflix “Questo show è disponibile fino al 1° marzo“, non lascia spazio a dubbi. Anche se non ci sono state ancora conferme ufficiali dal colosso statunitense rispetto a quanto dichiarato da Polygon, questa frase è alquanto chiara.