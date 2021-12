Daniel Wellington presenta le cover per Apple Watch

Daniel Wellington ha appena presentato le sue nuove cover per Apple Watch. Stiamo parlando di case esclusivi, lussuosi e di pregio per gli orologi smart del colosso di Cupertino.

Apple Watch x Daniel Wellington: tutti i dettagli

Inutile dire che oggigiorno si vedono sempre più smartwatch al polso degli utenti; soprattutto gli Apple Watch, i leader del settore dei wearable, sono al polso di una persona su cinque. Daniel Wellington, famoso brand di orologeria di fama mondiale, ha svelato, a tal proposito, il primo case switch per l'indossabile della mela. Disponibile in due versioni (38/40/41 mm e 42/44/45 mm), la società fa il suo debutto nel mondo “smart” con questa soluzione che siamo sicuri incontrerà il gusto e l'approvazione di molti di voi.

Certo, il prezzo non è sicuramente “alla portata di tutti”; al dettaglio, sono venduti per 229 dollari, un costo leggermente più alto della media dei cinturini che si trovano online, ma giustificato dai materiali premium con cui sono assemblati e costruiti. I colori con cui sono prodotti questi gadget sono i seguenti:

nero;

acciaio inossidabile;

placcatura in oro rosato.

Venendo alla compatibilità, l'azienda assicura che si possono indossare con Apple Watch SE, Series 3, 4, 5, 6 e 7. Non preoccupatevi quindi di quale sia il vostro modello. Se siete interessati, sappiate che a breve approderanno anche da noi. Aggiorneremo questo articolo non appena ci sarà un comunicato ufficiale in merito.

Intanto vi segnaliamo che l'ultimo wearable di casa Apple, il Series 7, si trova in super offerta su Amazon (in taglia da 41 mm, con cassa nera e cinturino verde) a soli 429,00€.