Da Xiaomi un 1TB di SSD esterno crittografato (impronta digitale): sconto WOW

Quando l’ho scovato in sconto a questo prezzo, ho pensato si trattasse di un errore. Questo spettacolare SSD esterno parte dell’ecosistema Xiaomi, da ben 1TB, è crittografato e super sicuro. Sarà impossibile avere accesso ai file se prima non c’è lo sblocco tramite impronta digitale. Un prodotto pazzesco, super veloce in lettura e scrittura, di dimensioni incredibilmente compatte. Compatibile con smartphone, tablet e PC, con lo sconto eBay diventa irrinunciabile: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “PIT10PERTE2023”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Un prodotto impressionante, perfetto per tenere al sicuro i tuoi file più importanti e preziosi. Una volta configurata la tua impronta digitale, praticamente nessuno tranne te potrà avere accesso ai documenti al suo interno. Supporta infatti la crittografia AES256. Un prodotto super premium, anche nel design, che vanta una super velocità di lettura e scrittura.

Il dispositivo ideale anche per effettuare dei backup di PC e smartphone, in pochissimi minuti. Se fosse di un qualsiasi altro brand, sono certa che questo genere di prodotto – con queste caratteristiche – avrebbe un prezzo decisamente più elevato. Non perdere l’occasione di portarlo a casa a mini prezzo, grazie alle promozioni eBay del momento.

Metti nel carrello il tuo SSD crittografato da 1TB, parte dell’ecosistema Xiaomi, e applica il codice “PIT10PERTE2023” prima di completare l’ordine. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochi giorni. Disponibilità in promozione limitatissima.

