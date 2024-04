1TB di spazio in più con questo velocissimo SSD Samsung (-32%)

Se stai cercando un dispositivo che possa migliorare drasticamente le prestazioni del tuo PC fisso o portatile, l’SSD Samsung 870 EVO da 1TB è la soluzione ideale con una spesa più che accessibile. Dotato di tecnologie avanzate e caratteristiche professionali, questo SSD è progettato per elevare l’efficienza della tua esperienza informatica a nuovi livelli. Ottimo dal punto di vista costruttivo, fulmineo in fase di utilizzo: insomma, c’è tutto.

La bella notizia è che oggi puoi acquistare l’SSD Samsung 870 EVO da 1TB al prezzo più basso di sempre: fai l’acquisto su Amazon e sarà tuo con appena 95 euro anziché 139 euro, beneficiando di uno sconto del 32% che sfiora l’assurdo.

SSD Samsung 870 EVO da 1TB al minimo storico

L’SSD Samsung 870 EVO offre prestazioni di lettura e scrittura fino a 560-530 MB/s grazie alla tecnologia Intelligent Turbo Write, che ottimizza il processo di memorizzazione dei dati garantendo elevate performance in ogni situazione. L’upgrade con questo SSD è semplice per chiunque possieda un PC desktop o un laptop compatibile con lo standard SATA da 2.5 pollici: il software dedicato ti guiderà passo dopo passo, rendendo l’installazione rapida e senza intoppi.

Ma le novità non finiscono qui: con il software Samsung Magician 6 avrai a disposizione una suite di strumenti per monitorare le condizioni del tuo SSD, migliorarne le performance e rimanere sempre al corrente circa gli ultimi aggiornamenti. Approfitta subito dell’offerta limitata su Amazon ed aggiungi al carrello il tuo SSD Samsung 870 EVO da 1TB risparmiando oltre 44 euro sul prezzo originale: riceverai il prodotto a casa in pochi giorni, con spedizione gratuita inclusa.