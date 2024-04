2 SD SanDisk Extreme da 32GB + RescuePRO Deluxe a soli 20€ su Amazon

State cercando un ottimo accessorio per aumentare lo spazio di archiviazione dei vostri dispositivi mobili? Allora non lasciatevi sfuggire l’occasione su Amazon: quest’oggi, infatti, potete comprare ben due schede SDXC SanDisk Extreme da 32GB in offerta speciale a soli 20,91 euro. Questo prezzo è tra i più convenienti mai visti!

2 SD SanDisk Extreme da 32GB + RescuePRO Deluxe: caratteristiche principali

Perfette per action camera, fotocamere o droni, queste schede SD ad alte prestazioni consentono di registrare video in 4K UHD e Full HD, e scattare foto ad alta risoluzione. Con velocità di scatto fino a 60 MBs e velocità UHS Class 3 (U3) di registrazione, siete pronti per catturare splendidi video UHD 4K ad alta risoluzione e senza rallentamenti. Con classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30), permette di catturare foto in sequenza rapidamente e di trasferirle velocemente fino a 100 MBs. Le schede sono progettate e testate per funzionare in condizioni estreme: sono impermeabili, resistenti alle temperature, agli urti e ai raggi X.

Con questa promozione, riceverete anche 2 anni di licenza per il software di recupero file RescuePRO Deluxe, che consente di ripristinare facilmente le immagini eliminate per errore. Cosa state aspettando? Le 2 SD SanDisk Extreme da 32GB sono disponibili solo per oggi a soli 20,91 euro. Le consegne sono veloci e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per espandere la capacità di memoria dei vostri dispositivi!