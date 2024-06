Da Unieuro scendono in campo i campioni della tecnologia

Il nuovo volantino online di Unieuro vede scendere in campo I campioni della tecnologia, con diverse interessanti offerte su smartphone, televisori, computer, tablet, smartwatch e altro ancora. La promozione termina mercoledì 12 giugno.

Abbiamo raccolto alcune delle migliori offerte sui prodotti appartenenti al settore della telefonia, tra smartphone, smartwatch e tablet. Sugli scudi, tra gli altri, vi sono gli articoli tech di Samsung, Apple e Motorola. Per tutti gli altri, consulta la pagina del volantino Unieuro.

Le migliori offerte del volantino Unieuro I campioni della tecnologia

Ecco le migliori offerte disponibili nell’ambito della nuova promozione Unieuro I campioni della tecnologia:

Per ciascun articolo è possibile contare sulla consegna gratuita e sul pagamento in tre rate a interessi zero con Klarna o PayPal, così da rendere l’acquisto più semplice per il maggior numero di utenti possibile. Lo stesso trattamento è riservato anche ai prodotti Apple, vale a dire iPhone 15 e iPad di 10^ generazione con schermo da 10.9 pollici.

Le offerte che rientrano nel volantino online I campioni della tecnologia scadono il prossimo 12 giugno (tra due giorni, ndr). Per avere una panoramica più ampia di tutti i prodotti in offerta, vai direttamente alla pagina del volantino Unieuro.