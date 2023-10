Da MediaWorld torna il Sottocosto: grandi sconti per iPhone 14 e Galaxy S22

È online il nuovo volantino Sottocosto di MediaWorld, con tante interessanti offerte su smartphone, computer ed elettrodomestici. Un esempio? Il Samsung Galaxy S22 è in vendita a soli 499 euro, quando su Amazon è in offerta a 549 euro. Crolla anche il prezzo di iPhone 14, ora in promo a 799 euro con consegna gratuita. Le offerte del nuovo Sottocosto MediaWorld dureranno fino al 15 ottobre: a giudicare dai prezzi, la sfida alle giornate del Prime Day di Amazon è servita.

Volantino Sottocosto MediaWorld: grandi sconti fino al 15 ottobre

Il regolamento del volantino Sottocosto MediaWorld specifica che ciascuna offerta mette a disposizione 1 solo pezzo per cliente. Ciò significa che puoi acquistare un solo Galaxy S22 al prezzo del Sottocosto, così come non puoi acquistare più di un iPhone 14 in offerta a 799 euro.

Detto questo, vediamo alcune delle offerte più interessanti del Sottocosto MediaWorld:

Oltre ai link delle singole offerte, ti lasciamo qui sotto i collegamenti alle promozioni di tutte le categorie:

Su tutti gli articoli è disponibile l’opzione Ritiro gratuito in negozio: selezionala quando stai completando l’ordine, così da non pagare le spese di spedizione.

Prima di andare, ti condividiamo di nuovo il collegamento alla pagina dedicata al volantino Sottocosto MediaWorld, con tutte le offerte valide da oggi fino al 15 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.