Da MediaWorld c'è il No IVA 22% sulla migliore tecnologia

MediaWorld rilancia la promozione No IVA 22% sulla migliore tecnologia, con offerte su smartphone, notebook, grandi e piccoli elettrodomestici, tablet, TV, elettrodomestici da incasso e climatizzazione. Lo sconto viene riconosciuto solo se si è in possesso della MW Club, la carta ufficiale di MediaWorld. Se non se ne possiede ancora una, è sufficiente collegarsi a questa pagina per richiederla. Le offerte della promo termineranno domenica 9 giugno.

Le migliori offerte del No IVA 22% di MediaWorld

Ecco un breve elenco delle migliori offerte della promo no IVA 22% sul sito ufficiale MediaWorld:

A questa pagina tutti gli altri smartphone in offerta.

Ai link seguenti trovi invece tutte le altre offerte della campagna No IVA:

Per una panoramica invece completa della promo in corso, collegati sulla pagina dedicata al No IVA 22% di MediaWorld.it. Ti confermiamo infine che la promozione scade il prossimo 9 giugno. Non dimenticarti di richiedere la carta MW Club su questa pagina, indispensabile per beneficiare delle offerte.