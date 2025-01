Da Huawei arriva una pioggia di coupon per San Valentino

Quest’oggi lo store ufficiale di Huawei ha lanciato la nuova promozione di San Valentino, con una pioggia di coupon che consentono di risparmiare fino a 300 euro. Il concetto di fondo è “più spendi e più risparmi”, con il valore del coupon che aumenta in base all’importo finale dell’ordine.

Ecco un riepilogo dei codici disponibili:

AMORE20 : 20 euro di sconto spendendo almeno 200 euro

: 20 euro di sconto spendendo almeno 200 euro AMORE40 : 40 euro di sconto spendendo almeno 400 euro

: 40 euro di sconto spendendo almeno 400 euro AMORE60 : 60 euro di sconto spendendo almeno 600 euro

: 60 euro di sconto spendendo almeno 600 euro AMORE150 : 150 euro di sconto spendendo almeno 1.000 euro

: 150 euro di sconto spendendo almeno 1.000 euro AMORE300: 300 euro di sconto spendendo almeno 2.000 euro

I coupon sono validi da oggi e fino al prossimo 17 febbraio, su tutti gli articoli disponibili nello store ufficiale di Huawei.

Le migliori offerte per sfruttare i coupon Huawei per San Valentino

Tra le offerte più interessanti vi è quella che ha per protagonisti il nuovo Mate X6 con in bundle il Watch GT 4 da 46 mm più le nuove FreeBuds SE 3, su cui è possibile risparmiare 300 euro sfruttando il coupon AMORE300. Un’altra ottima offerta ha al centro il Pura 70 Pro, già scontato di suo di 200 euro, e gli auricolari FreeClip, anche loro scontati per l’occasione di 30 euro: sfruttando il coupon AMORE150 è possibile ottenere un ulteriore extra sconto in carrello di 150 euro, per un importo finale di 1.018 euro anziché 1.398 euro.

Ribadiamo infine che i coupon per San Valentino di Huawei resteranno validi fino al prossimo 17 febbraio.