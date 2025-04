OnePlus 13 è il primo smartphone non Pixel a testare la beta di Android 16

Google ha deciso di anticipare i tempi per il lancio di Android 16 e diversi produttori di smartphone ne stanno seguendo le orme, tra cui OnePlus.

La società cinese ha infatti annunciato il rilascio della Beta 2 di Android 16 per OnePlus 13: di fatto è il primo smartphone, non appartenente alla linea Pixel, che riceve questo aggiornamento.

Ironicamente, tutto sta avvenendo mentre Samsung è ancora impegnata con la distribuzione di Android 15 e One UI 7.

La versione beta di Android 16 è ora disponibile per OnePlus 13

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale sul forum di OnePlus, questa beta è pensata esclusivamente per sviluppatori e utenti esperti, desiderosi di testare le proprie app sulla nuova versione del sistema operativo. Tuttavia, è fortemente sconsigliato installarla sul dispositivo principale, in quanto potrebbe causare diversi problemi al telefono.

La build presenta ancora numerosi bug e, probabilmente, anche altri difetti non ancora individuati, che i feedback degli utenti di OnePlus potrebbero meglio delineare. Un esempio concreto: rispondere a una chiamata usando un auricolare Bluetooth provoca il crash del sistema, obbligando al riavvio forzato del dispositivo. Anche la fotocamera risulta instabile, con blocchi anomali durante l’utilizzo.

Nel concreto, si tratta della prima release di Android 16 per OnePlus 13: non è disponibile una Beta 1. Chi volesse tornare ad Android 15 dovrebbe necessariamente eseguire un backup completo, poiché il downgrade comporterebbe la cancellazione di tutti i dati presenti sullo smartphone.

Malgrado queste limitazioni, il fatto che OnePlus sia già operativa su Android 16 è certamente un segnale positivo. Anche se in questa fase iniziale non si prevedono nuove funzionalità, il rilascio anticipato della versione beta fa ben sperare per un lancio ufficiale in tempi brevi. Ovviamente, ci aspettiamo che nelle prossime settimane vengano rese disponibili altre versioni di prova, grazie a cui valutare i progressi di Android 16. Tuttavia, ricordiamo che le tempistiche per gli utenti europei di OnePlus non sono ancora note: quanto descritto riguarda in principal modo gli Stati Uniti.