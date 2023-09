Cyberpunk 2077: il prezzo è CROLLATO su Amazon (14€)

Amazon sconta in maniera decisa Cyberpunk 2077. Oggi puoi acquistare la D1 Edition a soli 14,98 euro portandoti a casa tutti i contenuti speciali di questa edizione. Non preoccuparti se si tratta della versione PS4 perché, se possiedi una PS5, avrai accesso gratuito e automatico alla edizione per console di ultima generazione. E la spedizione lunga indicata è solo indicativa, riceverai la tua copia in men che non si dica.

Cyberpunk 2077 in offerta: ora è il momento giusto

Con il recente aggiornamento che ha stravolto di fatto il gioco e il lancio di Phantom Liberty, prima e unica espansione ufficiale, è chiaro che non esiste momento migliore per acquistare Cyberpunk 2077: un gioco che ha incontrato indubbiamente delle difficoltà all’inizio, ma che adesso è uno dei migliori esponenti del genere.

In Cyberpunk 2077, vestirai i panni di un mercenario urbano, un vero e proprio cyberpunk. Sarai dotato di potenziamenti cibernetici che ti daranno abilità straordinarie in un mondo futuristico pieno di sfide e opportunità. La tua missione? Creare la tua leggenda nelle pericolose strade di Night City.

Night City è molto più di una semplice ambientazione di gioco. È un mondo aperto incredibilmente dettagliato che ridefinisce gli standard in termini di grafica, complessità e profondità. Ogni angolo di questa città cyberpunk è ricco di storie, segreti e avventure. Esploralo, scopri ogni suo segreto e fatti strada tra le gang, i corpi cibernetici e le corporazioni potenti.

Nel cuore di questa metropoli, ti aspetta una missione epica. Accetta il lavoro più rischioso e affascinante della tua vita: dare la caccia a un prototipo di impianto in grado di conferire l’immortalità. Sarai coinvolto in un’indagine intricata, piena di colpi di scena e decisioni morali difficili. Il destino di Night City e dei suoi abitanti dipende da te.

Acquistando Cyberpunk 2077, otterrai non solo il gioco base ma anche un pacchetto di contenuti extra esclusivi inclusi nella D1 Edition. Questi includono la colonna sonora del gioco, un libretto digitale con bozzetti del gioco, il manuale di Cyberpunk 2020, sfondi per desktop e dispositivi mobili, e persino un fumetto digitale che espande ulteriormente l’universo di Cyberpunk 2077.

Non lasciare che questa opportunità straordinaria sfugga di mano. Con soli 14,98 euro, puoi vivere l’esperienza di gioco di una vita con Cyberpunk 2077. Abbraccia il lato oscuro del futuro e sii pronto a immergerti in un’avventura cibernetica che ti lascerà senza fiato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.