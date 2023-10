Custodia Nintendo del marchio Nacon in offerta a prezzo stracciato (16,99€)

L’azienda di gaming francese Nacon è nota tra i videogiocatori di tutto il mondo per la qualità delle sue periferiche, dai controller alle cuffie, passando per tastiere, mouse e sedie da gaming. Nacon è anche una produttrice di eccellenti custodie ufficiali per console portatili, tra cui quella progettata appositamente per Nintendo Switch. Oggi la puoi acquistare in super offerta sul sito di Unieuro al prezzo di 16,99 euro: la promo è valida fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 2 ottobre, e prevede la consegna a domicilio gratuita.

Custodia Nintendo Switch del marchio Nacon in offerta solo per oggi a 16,99 euro sul sito di Unieuro

Per quanto la portabilità sia uno dei tratti distintivi della Nintendo Switch, quando finisci di giocare dovrai pur sempre metterla a posto. Per non parlare quando vieni invitato da un tuo amico a casa sua per giocare insieme con la console.

Se vuoi risolvere il problema, la soluzione ideale è fare affidamento sulle custodie ufficiali di Nacon per riporre la tua Nintendo Switch in un luogo sicuro e proteggerla da eventuali cadute o colpi.

La custodia in offerta sul sito di Unieuro è in colorazione grigia e presenta al centro il logo Nintendo Switch. L’articolo è sia antipolvere che antigraffio.

Approfitta subito dell’offerta di oggi di Unieuro per acquistare la custodia Nacon per la Nintendo Switch a soli 16,99 euro. Le spese di spedizione sono gratuite.

