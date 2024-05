Nintendo Switch è in offerta a meno di 250€: da prendere subito

La Nintendo Switch è protagonista di una nuova offerta eBay e, grazie al codice sconto PSPRMAY2024, può ora essere acquistata al prezzo scontato di 248 euro, confermandosi come un vero e proprio best buy per tutti gli appassionati di videogiochi, a prescindere dall’età. La console è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. L’offerta è valida a tempo limitato e per sfruttarla è sufficiente premere sul box qui di sotto, aggiungendo la console al carrello. Il codice sconto deve essere aggiunto, nell’apposito campo, prima di completare l’ordine. C’è tempo fino al 2 giugno per sfruttare il codice promozionale ma la promo potrebbe terminare prima, considerando l’ottimo prezzo a cui viene proposta la console.

Nintendo Switch: a questo prezzo è un best buy

La Nintendo Switch è sempre di più la console da prendere oggi. Il rapporto qualità/prezzo, infatti, è alle stelle e consente di acquistare la console di Nintendo al prezzo giusto. Si tratta del momento giusto per prendere un Switch: il catalogo di giochi è davvero ricchissimo e le opzioni per passare tante ore di divertimento sono tante.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAY2024, la Nintendo Switch è ora disponibile con un prezzo scontato di 248 euro e possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta in questione è accessibile tramite il box riportato qui di sotto.Lo sconto disponibile in questo momento porta la console molto vicina al suo minimo storico, rendendola un vero e proprio affare per tutti. La promozione sarà valida solo per un breve periodo.