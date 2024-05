DualSense PS5 Midnight Black all'incredibile prezzo di 59€ su Amazon

Amanti del gaming, udite udite! Se state cercando un nuovo controller per la vostra PlayStation 5 e non volete rinunciare all’eleganza della colorazione nera, Amazon ha preparato per voi un’offerta strabiliante. Potete portarvi a casa il DualSense Midnight Black a un prezzo da urlo: solo 59,99 euro invece di 69,99 euro. Con uno sconto del 14%, il prezzo è quasi al minimo storico. Non ci credete? Beh, preparatevi a sgranare gli occhi!

DualSense PS5: il controller che vi coinvolge

Preparatevi a un’esperienza di gioco mai vista prima decisamente più coinvolgente e immersiva grazie allo strepitoso feedback aptico ed effetti grilletto dinamici. Cosa vuol dire? Immaginate di sentire ogni tensione mentre piegate un arco o di avvertire la resistenza dei freni durante una gara, per un’esperienza di gioco pazzesca e rivoluzionaria.

Ma non è tutto! Con il microfono integrato potete chattare con gli amici, e se preferite la privacy, basta collegare un auricolare al jack da 3,5 mm. E per chi ama condividere i propri momenti di gloria, c’è il pulsante Crea: catturate e trasmettete le vostre gesta epiche con un semplice clic.

Oh no, la batteria si sta esaurendo? Niente panico! Potete ricaricare il controller anche mentre giocate grazie al cavo USB Type-C. E con il rilevamento del movimento tramite accelerometro e giroscopio integrati, sarete pronti a sferrare colpi micidiali con una precisione degna di un ninja.

Il DualSense è uno dei prodotti migliori introdotti con la PlayStation 5 e oggi potreste portarvelo a casa, nell’elegante colorazione nera, al fantastico prezzo di soli 59,99 euro invece di 69,99 euro. Le scorte volano via più velocemente di Sonic, quindi non perdete tempo! Con Amazon Prime, le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia.