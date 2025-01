Custodia con tastiera per iPad, tua a meno di 90€: firmata Logitech e con Smart Connector

Questa custodia con tastiera per iPad della Logitech, dotata di Smart Connector e resistente agli schizzi, è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 89,99€, con un risparmio del 36% rispetto al prezzo originale. Questo accessorio è perfetto per trasformare il tuo iPad in uno strumento produttivo e protetto, ideale per studio, lavoro e intrattenimento.

Compatibilità con Smart Connector : La tastiera si collega facilmente all’iPad tramite lo Smart Connector , eliminando la necessità di cavi o batterie separate.

: La tastiera si collega facilmente all’iPad tramite lo , eliminando la necessità di cavi o batterie separate. Resistenza e protezione : La custodia è progettata per resistere agli schizzi e agli urti, proteggendo il tuo iPad da eventuali danni accidentali.

: La custodia è progettata per resistere agli schizzi e agli urti, proteggendo il tuo iPad da eventuali danni accidentali. Tastiera QWERTY italiana : Include un layout QWERTY italiano , con tasti ben distanziati che garantiscono un’esperienza di digitazione confortevole e precisa.

: Include un layout , con tasti ben distanziati che garantiscono un’esperienza di digitazione confortevole e precisa. Design funzionale : Con dimensioni di 26 x 23,8 x 18,9 cm e un peso di soli 605 grammi , questa custodia combina protezione e praticità senza appesantire il dispositivo.

: Con dimensioni di e un peso di soli , questa custodia combina protezione e praticità senza appesantire il dispositivo. Versatilità d’uso: Perfetta per chi usa l’iPad per prendere appunti, scrivere documenti o rispondere a e-mail, rendendolo simile a un laptop.

Perché scegliere questa custodia Logitech?

La custodia Logitech non solo protegge l’iPad, ma ne aumenta significativamente le capacità produttive. È ideale per studenti, professionisti e chiunque utilizzi l’iPad come strumento di lavoro o studio. La resistenza agli schizzi e il design elegante rendono questo accessorio un must-have per chi cerca praticità e durabilità.

Con un prezzo di 89,99€, questa custodia con tastiera rappresenta un investimento intelligente, soprattutto per chi desidera massimizzare l’utilità del proprio iPad senza compromessi sulla protezione.