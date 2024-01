Cuffie wireless Sony in offerta a 34,90€ su Amazon: BEST BUY assoluto (-50€)

Chi ha bisogno di un nuovo paio di cuffie wireless può oggi puntare su una nuova offerta Amazon dedicata alle Sony WH-CH520 che vengono ora proposte al prezzo scontato di 34,90 euro. Si tratta de nuovo minimo storico. Da notare che le cuffie sono disponibili con colorazione bianca ma, con pochi euro in più, è possibile scegliere anche altre colorazioni, come la nera o la blu. Le cuffie sono vendute e spedite da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Cuffie wireless Sony WH-CH520: un acquisto consigliato su Amazon

Le Sony WH-CH520 sono ottime cuffie wireless con supporto Bluetooth e certificazione 360 Reality Audio. Da notare anche la possibilità di connessione Multipoint a più dispositivi oltre che un’ottima autonomia, con un massimo di 50 ore di utilizzo con una sola carica. C’è anche la ricarica rapida: 3 minuti di ricarica garantiscono fino a 1,5 ore di utilizzo. L’archetto è regolabile e sui padiglioni sono presenti i tasti per gestire l’audio.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Sony WH-CH520 al prezzo scontato di 34,90 euro e con uno sconto del 50% rispetto al prezzo consigliato. Si tratta del nuovo minimo storico per le cuffie che, in questo momento, sono il prodotto top del mercato per rapporto qualità/prezzo. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.